Polacy szczęśliwsi – nie tylko na swoim

To, co ważnego wynika z tych badań, to że najważniejszym elementem dającym szczęście jest poczucie sprawczości w mieszkaniu – a to w wielu przypadkach może być utożsamiane z własnością. Jeżeli w wynajmowanym mieszkaniu czujemy się bezpiecznie – w tym także w odniesieniu do ciągłości najmu - mamy możliwość aranżowania go pod nasze potrzeby i realizowania w nim aktywności budujących nasz dobrostan, to będziemy tak samo szczęśliwi, jak w mieszkaniu, które posiadamy. To jest ten czynnik różnicujący – poczucie sprawczości, a nie faktyczna prawna własność mieszkania.

Jak rynek nieruchomości odpowiada na te potrzeby zetek i silversów? Jest na nie gotowy?

Rynek mieszkaniowy próbuje cały czas nadążyć za tymi oczekiwaniami. Zwiększyć dostępność, zrównoważyć własność rozbudową zasobu mieszkań na wynajem. To jednak powolny proces, któremu nie sprzyjają gwałtowne zmiany w otoczeniu rynku. A z nimi mamy ostatnio częściej do czynienia. Obok tych, na które wpływ mamy niewielki – jak choćby napływ uchodźców po wybuchu wojny w Ukrainie, są też takie, które wynikają z pochopnych decyzji. Przykładem może być program Pierwsze mieszkanie, który miał pomóc młodym w zakupie własnego M, a wpłynął znacząco na wzrost cen i „wyczyścił" ofertę mieszkań na sprzedaż. Kluczowe jest przywrócenie równowagi pomiędzy popytem i podażą, ale to znów potrwa.

Wspomniała pani, że pandemia zmieniła nasze spojrzenie na wiele spraw dotyczących „miękkich" aspektów życia. Co wynika w tej kwestii z raportu przygotowanego przez Otodom. Jak nasze potrzeby mieszkaniowe zmieniały się na przestrzeni ostatnich trzech lat, jak zmieniło się poczucie dobrostanu w miejscu zamieszkania?

Najważniejszym wnioskiem z ostatniego badania jest to, że generalnie jesteśmy trochę bardziej szczęśliwi niż jeszcze dwa lata temu. To zaskakujące, ponieważ wybuch wojny czy pogarszająca się sytuacja gospodarcza to nie są elementy, które powinny sprzyjać budowie dobrostanu. Ale widać, że na przekór kolejnym przeciwnościom nauczyliśmy się doceniać to, co mamy.

Natomiast to co niezmiennie doceniamy wszyscy niezależnie od wieku czy sytuacji mieszkaniowej, to potrzeba obcowania z przyrodą – choćby małym jej skrawkiem. Dostęp do terenów zielonych czy dobrej jakości powietrza znajduje się na czele listy potrzeb. Doceniliśmy też bardziej lokalność. To, żeby mieć wszystko w zasięgu ręki. Rozrywkę, gastronomię, usługi. Lokalność i relacje stały się numerem jeden wśród potrzeb mieszkaniowych Polaków i ten trend będzie się umacniał.