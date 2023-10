Niedojrzałość liderów

Wreszcie sprawa ostatnia – zachowanie lidera i przyjęta strategia kampanijna. To Mentzen na początku przyciągał nowy elektorat do partii i to Menzten na końcu go do niej zraził. Okazał się politykiem niedojrzałym, uważającym, że realny świat wygląda jak ten z TikToka, a wszystko da się zamknąć w zgrabnym bon mocie. Jego spotkania z wyborcami, na których popisywał się tym, ile piw może wypić, rozrzucał banknoty, prezentował się na tle sztucznych ogni i zabawiał publiczność żarcikami, mogły podobać się tylko „gimbazie”, natomiast musiały zrażać do niego tych, którzy przyszli do Konfederacji, szukając w niej antidotum na socjalną licytację między PO i PiS. Poważni ludzie, mali przedsiębiorcy, wkurzeni biznesmeni musieli czuć się zażenowani, widząc te zagrywki godne rozkapryszonego dzieciaka, a nie politycznego lidera. Nie pomogło Mentzenowi także i to, że gdy wyszedł ze strefy komfortu, czyli ze swoich mediów społecznościowych, i musiał skonfrontować się z dziennikarzami czy choćby z Ryszardem Petru, to okazał się nieporadnym populistą, który nie pamięta swego programu, nie potrafi udzielić odpowiedzi na najprostsze pytania, a jego rozwiązania poważnych problemów są tylko pusto brzmiącymi hasełkami. Z każdym tygodniem młody lider Konfederacji stawał się parodią samego siebie.

Tyle o nim. A strategia. Tu ani Mentzen, ani Bosak nie mieli dobrego wyjścia, bo powiedzenie, że po wyborach będzie się tworzyć koalicję z PiS lub z PO, byłoby przyjęte bardzo źle przez jedną lub przez drugą połowę ich elektoratu. Wybrali więc zapewnianie, iż nie poprą ani Kaczyńskiego, ani Tuska. I chyba nie mieli innego wyjścia. Tyle tylko, że to uczyniło ich zbędnymi w tej kampanii, bowiem właśnie o to w niej chodziło – czy rządzić nadal będzie PiS czy jednak PO. Stanęli jakby obok najważniejszej emocji. I zapłacili za to odejściem części wyborców, którzy jednak chcieli przyczynić się do rozstrzygnięcia wojny między Kaczyńskim a Tuskiem.

Historia wzlotu i upadku Konfederacji w czasie minionej kampanii jest co najmniej tak ciekawa jak zasadnicza rozgrywka między głównymi graczami. I to chyba nie tylko dla politologów.

Autor jest politologiem, prof. UŚ.