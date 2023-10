Wybory 2023: O wyniku zdecyduje kilka tysięcy głosów? Na to wskazują analizy opozycji

Z kolei Rafał Trzaskowski ma odwiedzić Kalisz.



W KO przyznają, że Donald Tusk nie wypadł najlepiej w debacie TVP

Politycy KO przyznają jednocześnie - jak podaje Onet - że Donald Tusk nie wypadł najlepiej w debacie, a z równowagi miała go wytrącić sytuacja z samego początku, gdy po usłyszeniu gongu przestał mówić, choć był to tylko sygnał, że ma jeszcze 10 sekund na wypowiedź.



Czytaj więcej Wybory Dr Oczkoś: Kaczyński wygrał na debacie TVP. Morawiecki będzie kozłem ofiarnym Władza się przygotowuje na to, że odda tę władzę i Mateusz Morawiecki będzie świetnym kozłem ofiarnym. Powiedzą, że nie dał rady i nie wygrał debaty – że jest premierem i ponosi odpowiedzialność. To dosyć znana taktyka Jarosława Kaczyńskiego – „mnie przy tym nie było”. Najlepiej z tylnego siedzenia - powiedział w rozmowie z Jackiem Nizinkiewiczem dr Mirosław Oczkoś, specjalista od wizerunku.

- Być może to nie był najlepszy występ w jego karierze, ale swój podstawowy cel osiągnęliśmy. Ludzie zobaczyli, że wbrew propagandzie TVP Tusk nie ma ogona, rogów i kopyt, tylko jest normalnym gościem. I o to nam chodziło: żeby przebić się przez bańkę tych potwornych kłamstw, które ta telewizja sączy ludziom codziennie do głowy - przekonuje jednak rozmówca Onetu z KO.



W Koalicji Obywatelskiej zwracają też uwagę, że ewentualny zysk PiS z debaty został udaremniony po wtorkowej dymisji najważniejszych polskich generałów, o której jako pierwsza informowała "Rzeczpospolita".



- To kolejna fala podmywająca fundamenty, na jakich oparła się władza Prawa i Sprawiedliwości, czyli bezpieczeństwo. Wokół wojna, a tu najważniejsi dowódcy odchodzą - zauważa rozmówca Onetu.