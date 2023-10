Nieoficjalnie: Debata wyborcza w TVP zmienia godzinę. Wiadomo kto ją poprowadzi

Artur Bartkiewicz: Jeśli makaron to tylko polski, czyli co łączy Janusza Kowalskiego z Nikosiem Dyzmą

„Ja tam wolę wszystko, co nasze. Nie wiem, co jest, ale nie nasze mi szkodzi” – mówił w „Karierze Nikosia Dyzmy” Cezary Pazura, wcielający się we współczesną wersję Romana Wilhelmiego z oryginalnej „Kariery Nikodema Dyzmy”. Dziś w Cezarego Pazurę mógłby z kolei wcielić się wiceminister rolnictwa Janusz Kowalski.