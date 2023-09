Głos na Prawo i Sprawiedliwość zadeklarowało 36 proc. ankietowanych przez Ipsos dla radia TOK FM i portalu oko.press. Oznacza to wzrost poparcia o 1 pkt. proc. w porównaniu do poprzedniego badania, realizowanego dwa tygodnie temu. Na drugim miejscu w sondażu znalazła się Koalicja Obywatelska - obecnie chce na nią zagłosować 29 proc. odpowiadających w badaniu. W tym przypadku w porównaniu z połową września odsetek sympatyków wzrósł o 3 pkt. proc. i jest to największy przyrost w sondażu.



W podziale mandatów uczestniczyłyby jeszcze trzy listy. Na trzecim miejscu w badaniu uplasowała się Lewica, wskazana przez co dziesiątego wyborcę - to wzrost o 2 proc. względem ostatniego badania. Trzecia Droga, która w ostatnim sondażu Ipsos wylądowała pod progiem wyborczym, teraz dostałaby się do Sejmu z ośmioprocentowym poparciem. Koalicyjny komitet Polski 2050 i Polskiego Stronnictw Ludowego nie powtórzyłby zatem losu Zjednoczonej Lewicy, która nie dostała się do parlamentu w 2015 roku (7,55 proc.), czy Akcji Wyborczej Solidarność Prawicy w 2001 roku (5,60 proc.).

Sondaż Ipsos: Jak wyglądałby podział mandatów w Sejmie? PiS bez większości

W Sejmie byliby również posłowie Konfederacji. Na ugrupowanie, którego liderami są Sławomir Mentzen i Krzysztof Bosak, pod koniec września chce głosować 7 proc. badanych - o 1 pkt. proc. mniej, niż dwa tygodnie temu.



Bezpartyjni Samorządowcy utrzymali ten sam poziom poparcia, co w połowie miesiąca - w granicach błędu statystycznego, czyli 1 proc. Niezdecydowany jest co jedenasty ankietowany (9 proc.).