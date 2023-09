Wybory parlamentarne. Pakt senacki złamany w dwóch okręgach wyborczych

Augustyniak zarejestrowany jako kandydat do Senatu

We wtorek Augustyniak napisał na swoim profilu na Facebooku, że PKW najpierw zarejestrowała jego komitet wyborczy, a następnie jego jako kandydata na senatora w okręgu 46.



"Nie było by to możliwe gdybym do rejestracji nie przedstawił odpowiedniej liczby podpisów poparcia mojej kandydatury. Mogłem to uczynić dzięki dużej grupie ludzi mi życzliwych, którzy dotarli do ogromnej rzeszy wyborców, których przekonali by złożyli swój podpis poparcia pod moją kandydaturą. (...) Pozostaje z wdzięcznością do Państwa za otwartość i życzliwość dla mojej osoby oraz nadzieją i prośbą o pomoc w kampanii wyborczej a przede wszystkim Państwa głos przy urnie wyborczej" - napisał Augustyniak (pisownia oryg. - red.).

Grzegorz Nowosielski, uzgodniony kandydat opozycji, powiedział, że zgodził się na start tylko pod warunkiem zaakceptowania jego kandydatury przez wszystkie ugrupowania opozycyjne. Teraz czeka na wyjaśnienia PSL.



Problemy z paktem senackim w okręgu 68

Podobna sytuacja ma miejsce w okręgu 68, obejmującym powiaty częstochowski, kłobucki, lubliniecki i myszkowski.

Jak dziś informowały media, uzgodnionym w pakiecie senackim kandydatem jest tam Krzysztof Smela. Tymczasem swój start z tego okręgu ogłosił także były senator Jarosław Lasecki, wywodzący się ze środowiska PO.