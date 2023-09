- Nigdy bym nie umieścił go na listach wyborczych, ale wczoraj uczestniczyłem w audycji radiowej w "Trójcie" i wiceminister sprawiedliwości Michał Woś twierdził, jeśli dobrze zrozumiałem, że jest to kandydat Suwerennej Polski. Uzasadnił tę kandydaturę tak, że Bąkiewicz jako organizator Marszu Niepodległości przyczynił się do obecności impulsów patriotycznych w Warszawie. Dla ministra Wosia był to najwyraźniej argument dość istotny - powiedział w TVN24.

O Bąkiewicza zapytano również w RMF FM Piotra Glińskiego.

- Roberta Bąkiewicza ocenią wyborcy. On od kilku lat pracuje społecznie, opiekuje się uchodźcami z Ukrainy. Mam zaufanie do polskich wyborców - oni ocenią również tego kandydata - odpowiedział. Nie każda osoba na liście jest moim kolegą, natomiast tak jak w życiu - każdemu trzeba dać szansę - powiedział minister kultury i dziedzictwa narodowego.

- Andrzej Zybertowicz jest naszym doradcą, naszego środowiska politycznego, nie jest politykiem sensu stricto - skomentował Gliński wypowiedź prezydenckiego doradcy.

- Ja w polityce muszę znosić różne sytuacje i różne sytuacje, które często są niekomfortowe, często się akceptuje. Polityka to jest też często wybór mniejszego zła - powiedział minister.