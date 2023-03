Informację o rezygnacji posła potwierdził serwis i.pl. Z nieoficjalnych informacji portalu wynika, że Marek Zagórski zostanie prezesem Krajowej Grupy Spożywczej.

Zagórski po raz pierwszy wszedł do Sejmu w 2001 roku, z listy Platformy Obywatelskiej. Nie należał jednak do klubu tej partii, a do koła Stronnictwa Konserwatywno-Ludowego. Od 2004 roku był niezrzeszony. W 2011 roku bez powodzenia ubiegał się o miejsce w Senacie, a cztery lata później powrócił do Sejmu, już z listy Prawa i Sprawiedliwości. Piastował funkcję sekretarza stanu najpierw w Ministerstwie Skarbu, a później Ministerstwie Cyfryzacji. W 2018 roku objął szefostwo w tym resorcie. Zajmował to stanowisko do 2020 roku, gdy został odwołany w ramach rekonstrukcji rządu. W międzyczasie, w 2019 roku, uzyskał reelekcję.



Dwa dni temu rychły finał prac nad powołaniem Krajowej Grupy Spożywczej zapowiedział w rozmowie z „Rzeczpospolitą” wicepremier Jacek Sasin. Państwowego giganta spożywczego ma tworzyć 15 spółek wiodących w produkcji żywności.

Twórcy tego pomysłu z PiS przekonują, że powołanie Krajowej Grupy Spożywczej służyć będzie wzmocnieniu bezpieczeństwa Polski na rynkach rolno-spożywczych.

Sasin pytany przez „Rz” o obsadę fotela prezesa nowej spółki stwierdził, że wątek personalny jest całkowicie poboczny, ponieważ integratorem w procesie budowy grupy jest Krajowa Spółka Cukrowa, a tym samym nie jest skrócona kadencja obecnych władz korporacyjnych.

Miejsce Zagórskiego, który do Sejmu dostał się z okręgu w Siedlcach, powinna w ławach poselskich przejąć Iwona Kurowska, aktualnie dyrektor w centrali KRUS.