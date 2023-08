Konfederacja i jedzenie psów. Elektoratowi z wielkich miast to się nie spodoba

W podcaście nawiązano do wypowiedzi byłej już kandydatki Konfederacji do Sejmu, Natalia Jabłońskiej, która stwierdziła, że wprowadzony w 1986 roku zakaz uboju psów i handlu ich mięsem było "niepotrzebne", gdyż "mięso to mięso".

Reklama

Kiedy sprawa została nagłośniona Konfederacja poinformowała, że Jabłońska została skreślona z jej list.

Autorzy podkastu analizowali również wyborczy chaos wokół list poszczególnych komitetów. Zastanawiali się, czy Jarosław Kaczyński wystartuje z innego okręgu niż Warszawa? Czy do Sejmu powróci Patryk Jaki? Co z byłym ministrem zdrowia Adamem Niedzielskim? To wszystko pytania dotyczące list PiS.