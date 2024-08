– Od konta SG oczekiwałbym wiarygodnych informacji na temat bezpieczeństwa, a nie dywagacji historiozoficznych, w dodatku opartych na skompromitowanych teoriach. Koncepcje Konecznego są silnie obciążone skrajną nietolerancją, nacjonalizmem i ksenofobią, a to przecież właśnie są cechy ideologii Putina – ocenia prof. Rafał Pankowski, socjolog z Collegium Civitas i Stowarzyszenia „Nigdy Więcej”.

Sztab Generalny uważa, że antysemityzm przed wojną miał inny ciężar gatunkowy niż dziś

Dlaczego Sztab Generalny postanowił sięgnąć do Konecznego? Ze sztabu otrzymaliśmy obszerne wyjaśnienia, z których wynika, że Koneczny jest często cytowanym autorem, „postawy antysemickie, lub raczej elementy antysemickie w działalności publicznej przed II wojną światową nie miały tego ciężaru gatunkowego, jak dzisiaj”, a „obecne pojmowanie antysemityzmu nacechowane jest ciężarem ludobójstwa, czego przed II wojną światową, debatując o różnicach rasowych, nie brano pod uwagę”.

Prof. Tomasz Nałęcz, historyk i były doradca prezydenta Bronisława Komorowskiego, zgadza się z twierdzeniem, że antysemityzm był popularną postawą przed wojną i nie można go rozliczać przez pryzmat współczesności. Mimo to uważa, że nawiązywanie do Konecznego nie było potrzebne. – Komentowanie polityki przez wojskowych ma często równie nieciekawe skutki, co wypowiadanie się na tematy wojskowe przez polityków – twierdzi.