Wypadek na poligonie w Drawsku Pomorskim. Nie żyje żołnierz

Do zdarzenia doszło we wtorek przed godziną 9. Poszkodowane osoby to żołnierze 1. Brygady Pancernej z Batalionu Zmechanizowanego z Białej Podlaskiej.

Rannych żołnierzy reanimowano, a na miejsce wysłano dwa śmigłowce Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Na poligonie w Drawsku Pomorskim zmarł żołnierz

- Najechał na nich pojazd gąsienicowy. Niestety, w wyniku wypadku jeden z poszkodowanych zmarł. Drugi był reanimowany i śmigłowcem został przetransportowany do szpitala — przekazał TVN24 major Tomasz Zygmunt z Żandarmerii Wojskowej w Szczecinie.

Czynności na miejscu przeprowadza prokurator. Sprawą zajmie się wydział do spraw wojskowych Prokuratury Okręgowej w Poznaniu.

Płk. Marek Pawlak z Dowództwa Generalnego RSZ przekazał „Rzeczpospolitej”, że wypadek nie ma nic wspólnego z trwającym ćwiczeniami wojskowym Dragon-24.