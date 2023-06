Najwyższa Izba Kontroli oceniła wykonanie budżetu na obronę narodową.

Na ten cel zostało zaplanowanych 57 mld zł i tyle zostało wydanych. Jednak do tej puli trzeba doliczyć inne wydatki budżetowe, w tym z Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych czy Agencji Mienia Wojskowego. W rzeczywistości na armię poszło zatem ok. 60 mld zł, czyli 2,22 proc. PKB (przypomnijmy, że od 2023 r. będzie to 3 proc. PKB). Ale dodatkowe środki były wydatkowane na armię też z funduszy pozabudżetowych. To oznacza, że w praktyce państwo przeznaczyło na armię ok. 75 mld zł.

Wiceminister obrony narodowej Wojciech Skurkiewicz w trakcie posiedzenia sejmowej Komisji Obrony Narodowej zaznaczył, że głównymi celami resortu było m.in. wzmocnienie zdolności operacyjnej jednostek na wschodzie kraju, modernizacja techniczna, wzrost liczebności wojska, rozbudowa Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni i Wojsk Obrony Terytorialnej.

Co NIK zarzuca Mariuszowi Błaszczakowi

NIK zarzucił MON, że objął klauzulą „zastrzeżone” niektóre dane dotyczące liczby żołnierzy. Pisaliśmy o tym w „Rzeczpospolitej”. Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 158 903 osoby i było wyższe zaledwie o 0,6 proc. w porównaniu z 2021 r. Z danych NIK wynika, że żołnierzy zawodowych na koniec 2022 r. było 118,3, czyli o 4754 więcej niż na koniec roku 2021. Terytorialną Służbę Wojskową pełniło natomiast 31 729 żołnierzy WOT. Na rzecz armii pracowało 45 tys. osób cywilnych.