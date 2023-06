Zmiany kadrowe w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. Jest nowy szef

Premier Mateusz Morawiecki jednocześnie przyjął dymisję płk. Konrada Korpowskiego, który podał się do dymisji na początku miesiąca. Pisaliśmy o tym w „Rzeczpospolitej”. Razem z nim zrezygnowali także zastępca dyrektora RCB Grzegorz Matyasik oraz Damian Duda, szef Wydziału Polityki Informacyjnej – ratownik medyczny pola walki.

Zmiana na czele RCB: Marek Kubiak czyli stary-nowy szef

Marek Kubiak stał już w przeszłości na czele Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Pełnił tę funkcję od 2015 do 2020 r. Do wczoraj był też zastępcą dyrektora tej komórki. To strażak, specjalista w zakresie planowania operacyjnego i ratownictwa.

Czytaj więcej Polityka Dlaczego w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa dochodzi do dymisji? To obciąża rząd Rządowe Centrum Bezpieczeństwa w ostatnich latach było sabotowane przez niektóre instytucje. Przez ostatnie dwa lata, nie mówiło się o jego rozwoju tylko likwidacji, której chce MSWiA.

W latach 2007-2008 był Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej, a wcześniej, w latach 2006-2007 był Wielkopolskim Komendantem Wojewódzkim PSP. Dowodził wieloma akcjami ratowniczo-gaśniczymi.

Marek Kubiak jest absolwentem Szkoły Głównej Służby Pożarniczej oraz Wyższego Kursu Obronnego na Wydziale Strategiczno-Obronnym Akademii Obrony Narodowej. Studiował prawo na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończył również wiele kursów: ratownictwa chemicznego, ratownictwa ekologicznego, płetwonurka III i II stopnia. Posiada także uprawnienia rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.