Szef BBN: Konflikt na linii szef MON - generałowie? Wojsko nie zna takiego pojęcia, jak „konflikt”

Prezydent Andrzej Duda zwołał naradę w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego w związku z przygotowaniami do szczytu NATO w Wilnie, który odbędzie się 11 i 12 lipca br. - W trakcie tego spotkania bardzo szeroko omówione zostały wszystkie działania, które zostały zaplanowane do realizacji przed zbliżającym się szczytem NATO w Wilnie. Są to działania skupione na kwestii dotyczącej planowania regionalnego, generacji sił, również struktury dowodzenia i adaptacji struktury dowodzenia sojuszu NATO do współczesnych wyzwań, do aktualnych wyzwań - poinformował Jacek Siewiera.

- Omówione zostały również kwestie związane z przygotowaniem, pewną aktywnością, jaka będzie poprzedzała prezentowane przez Polskę stanowisko na szczycie w Wilnie, poczynając od kuluarowych rozmów prezydenta, w trakcie niedawnej delegacji w Reykjaviku, po serię spotkań, również tych, które będą miały miejsce w nadchodzącym czasie, czyli doradców do spraw bezpieczeństwa formatu B9, później głów państw w formacie B9 i bilateralnych spotkań, które będą poprzedzały sam szczyt NATO w Wilnie - kontynuował szef BBN.



W naradzie udział wzięli wicepremier, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak, minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau, ambasador Polski przy NATO Tomasz Szatkowski, szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. Rajmund Andrzejczak oraz dowódca operacyjny rodzajów sił zbrojnych gen. Tomasz Piotrowski. W ostatnich dniach doszło do spięć między dwoma ostatnimi a szefem MON, w związku ze sprawą upadku rosyjskiej rakiety pod Bydgoszczą. Przed tygodniem Mariusz Błaszczak stwierdził na konferencji prasowej, że gen. Piotrowski zaniechał swoich obowiązków w tej sprawie. W piątek odpowiedział mu gen. Piotrowski.



Siewiera, zapytany o tę sprawę, stwierdził, że „odnoszenie się w sposób »czy to jest kompromitacja«, to nie jest dobre sformułowanie”. - Pogoda jest jednym z głównych czynników, które warunkują skuteczność prowadzenia działań. Każdy żołnierz wie, że pogoda jest tym czynnikiem, który wpływa na jego skuteczność, skuteczność rozpoznawania, skuteczność działania, skuteczność realizacji postawionych działań - mówił.

Szef BBN podkreślił, że strona ukraińska przekazywała informacje o rosyjskiej rakiecie i przyznał, że ze sprawy należy wyciągnąć wnioski. - Ogromną rolę będą miały aktualizacje procedur czy podjęcie dyskusji na temat procedur po stronie sojuszniczej. Bo również takie sytuacje, jak ta z balonami, stanowią poważne zagrożenie i nowe wyzwanie - tłumaczył.