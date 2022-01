Informację taką przekazała „Rzeczpospolitej" Grażyna Wawryniuk rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Gdańsku. Śledztwo zostało wszczęte 17 stycznia 2022 r. „Prowadzone jest o czyn z art. 231 § 1 k.k. i prowadzone jest w sprawie, a nie przeciwko . Znajduje się na początkowym etapie" – dodała prokurator Grażyna Wawryniuk. Tym samym potwierdziła naszą informację z poniedziałkowego wydania „Rzeczpospolitej" o kierunku prowadzonego postępowania. Dotyczy ono przekroczenia uprawnień lub niedopełnienie obowiązków przez urzędnika. Sprawcy grozi do 3 lat pozbawienia wolności.

Jak napisaliśmy w „Rzeczpospolitej" SKW nie stwierdziła, aby doszło do przełamania zabezpieczeń systemów wojskowych. Wszystko wskazuje na to, że bazę danych i instrukcje logistyków wyniósł poza armię pracownik Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy.

Baza Systemu Informatycznego Jednolitego Indeksu Materiałowego wraz z instrukcją – stworzoną przez Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych na której widnieje data 2021 r., została opublikowana 9 stycznia na stronie Raidforums.com. Autor ukryty był pod nickiem Ivan-Nicolev. Nie były to materiały klauzulowane (zresztą na dokumentach nie ma nawet napisu „zastrzeżone").

O wycieku jako pierwszy 14 stycznia napisał Onet. Ujawniony materiał obejmował system informatyczny wspomagający zarządzanie zasobami resortu obrony, w tym przypadku logistyki, wykorzystywany jest m.in. do zakupów sprzętu. To co znaleźliśmy w sieci to baza ewidencyjna która zawiera też informacje o tzw. klasyfikatorach wyrobów obronnych, nazwy gestorów, służb i jednostek gospodarczych. W sumie to 1,7 mln rekordów. Np. gier, rodzajów alkoholi, ubrań, uzbrojenia, części zamienne, oprogramowanie.

Z bazy tej nie dowiemy się czy dany sprzęt w ogóle został zakupiony, jeżeli tak w jakiej ilości i dla których jednostek, a także jaki jest stan magazynów i zużycia uzbrojenia.

Zdaniem MON to niepełny katalog o charakterze logistycznym „niezawierający ani informacji o ilości i sprawności sprzętu, ani brakach w asortymencie". „Tego rodzaju indeks publikowany jest również przez NATO w ramach bazy Master Catalogue of References for Logistics (NMCRL) i jest powszechnie dostępny". Ale zdaniem naszych rozmówców mogły zostać złamane wewnętrzne procedury, „doszło do udostępnienia danych na nieautoryzowanym przez resort obrony serwerach".