Aktualizacja: 04.09.2025 10:27 Publikacja: 04.09.2025 09:47
Foto: Adobe Stock
Chociaż w ostatnich dniach dało się zauważyć pewne ruchy na rynku walutowym, to jednak można powiedzieć, że złoty wrócił do punktu wyjścia. Dolar w czwartkowy poranek był wyceniany na 3,65 zł, euro kosztowało 4,25 zł, a frank szwajcarski 4,53 zł.
Czytaj więcej
Można się wczytywać w kolejny komunikat RPP obniżającej stopy procentowe, bo „perspektywy dla pow...
Wczoraj uwaga inwestorów koncentrowała się głównie na decyzji RPP w sprawie stóp procentowych. Wielkiego zaskoczenia jednak nie było i Rada obniżyła stopy o 25 pkt bazowych. Rynek walutowy tę informację przyjął ze spokojem. Nie można jednak wykluczyć, że RPP dostarczy wrażeń dzisiaj, głównie za sprawą szefa NBP Adama Glapińskiego. – Najważniejszym krajowym wydarzeniem będzie dzisiaj konferencja Prezesa NBP Adama Glapińskiego. Być może dowiemy się z niej, jakie wagi Rada przypisuje poszczególnym czynnikom ryzyka dla inflacji i na ile prawdopodobne jest kolejne dostosowanie stóp w tym roku – wskazują ekonomiści PKO BP.
Dzisiaj także czeka nas „rozgrzewka” przed jutrzejszymi danymi z amerykańskiego rynku pracy, które mogą mieć zwiększoną moc rażenia. - Na dziś nie są zaplanowane pierwszoplanowe publikacje, ale przed jutrzejszymi danymi z amerykańskiego rynku pracy zainteresowanie zapewne wzbudzi raport ADP o zatrudnieniu w sektorze prywatnym w USA. W konsensus wpisywałby się wzrost zatrudnienia w sierpniu o 80 tys. osób, a więc słabszy niż w lipcu (kiedy wyniósł 104 tys.). Obraz kondycji rynku pracy uzupełnią tygodniowe dane o zasiłkach dla bezrobotnych, które powinny pokazać stabilizację liczby nowych wniosków w okolicy 230 tys. – podkreślają eksperci PKO BP.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Chociaż w ostatnich dniach dało się zauważyć pewne ruchy na rynku walutowym, to jednak można powiedzieć, że złoty wrócił do punktu wyjścia. Dolar w czwartkowy poranek był wyceniany na 3,65 zł, euro kosztowało 4,25 zł, a frank szwajcarski 4,53 zł.
Wczoraj uwaga inwestorów koncentrowała się głównie na decyzji RPP w sprawie stóp procentowych. Wielkiego zaskoczenia jednak nie było i Rada obniżyła stopy o 25 pkt bazowych. Rynek walutowy tę informację przyjął ze spokojem. Nie można jednak wykluczyć, że RPP dostarczy wrażeń dzisiaj, głównie za sprawą szefa NBP Adama Glapińskiego. – Najważniejszym krajowym wydarzeniem będzie dzisiaj konferencja Prezesa NBP Adama Glapińskiego. Być może dowiemy się z niej, jakie wagi Rada przypisuje poszczególnym czynnikom ryzyka dla inflacji i na ile prawdopodobne jest kolejne dostosowanie stóp w tym roku – wskazują ekonomiści PKO BP.
Złoty kontynuuje dobrą zeszłotygodniową passę korzystając ze słabości amerykańskiej waluty.
Polska waluta w czwartek o poranku notowała niewielkie zmiany. Czy to tylko cisza przed burzą?
Kryzy polityczny we Francji bije w notowania euro, a rykoszetem obrywa złoty.
Po mocnych wahaniach z końcówki zeszłego tygodnia złoty ustabilizował się, co oznacza ograniczone zmiany notowań...
Chiński rząd rozważa wydanie pozwolenia na stworzenie stablecoinów (tzw. stabilnych kryptowalut) opartych na jua...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas