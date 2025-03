Cyfrowy Sąd to flagowy projekt Ministerstwa Sprawiedliwości w kwestii digitalizacji postępowań sądowych. Obejmie on wszystkie postępowania nierejestrowe (pozostałe będą cyfryzowane w ramach odrębnego programu). Część zmian ma wejść już w 2026 r. (plany sięgają do 2029 r.)