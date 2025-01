Duże zmiany dla wędkarzy od 1 stycznia. Ile trzeba zapłacić w 2025 roku?

31 grudnia 2024 r. Prezes PGW Wody Polskie wydał zarządzenie, zgodnie z którym przestał obowiązywać program pn. „Nasze Łowiska”. Działał on od 2022 r. i umożliwiał wędkarzom amatorski połów ryb we wszystkich obwodach rybackich udostępnionych do użytkowania przez dyrektorów Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej na podstawie jednego zezwolenia (i jednej opłaty). W 2024 r. koszt zwykłego zezwolenia wynosił 250 zł brutto, a ulgowego 125 zł brutto. Wędkarze mieli do dyspozycji ponad 130 łowisk w całym kraju.

Jakie zasady obowiązują wędkarzy od 1 stycznia 2025 r.?

W związku z zamknięciem programu od 1 stycznia 2025 r. wędkowanie w obwodach, gdzie gospodarkę rybacką prowadzi właściciel wód, czyli Wody Polskie, jest możliwe tylko na podstawie zezwoleń wydanych przez Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej. Te zezwolenia będą uprawniać do połowu ryb na wędkę wyłącznie na obszarze ich działania, czyli w określonych obwodach rybackich. W związku z tym każdy RZGW ma prawo wprowadzić własne zasady udostępniania wód i opłaty, dostosowując je do lokalnych potrzeb i możliwości.

Co to oznacza dla wędkarzy? Przede wszystkim konieczność każdorazowego sprawdzania zasad obowiązujących w danym regionie. Regulamin, lista dostępnych łowisk i zasady sprzedaży zezwoleń są dostępne na oficjalnych stronach internetowych poszczególnych RZGW. Trzeba mieć na uwadze fakt, że warunki dotyczące ulg oraz wymaganych dokumentów mogą różnić się w zależności od regionu.

Ile kosztują zezwolenia na amatorski połów ryb w poszczególnych regionach?

Zezwolenie można wykupić zarówno na jeden dzień, na dwa tygodnie, jak i na cały rok. Ceny różnią się również w zależności od rodzaju zezwolenia i są odmienne w przypadku łowienia wyłącznie z brzegu lub z brzegu i z jednostki pływającej. Należy dodać, że póki co tylko niektóre RZGW opublikowały na swoich stronach zasady sprzedaży zezwoleń w 2025 r. Jak kształtują się ceny?