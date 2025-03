Niestety mimo upływu już 2,5 roku od katastrofy, sytuacja Odry się nie zmienia, podobnie jak działalność kopalni. – Stan Odry jest fatalny. Do dzisiaj sytuacja rzeki nie zmieniła się i kopalnie węgla kamiennego zrzucają do niej bardzo słone ścieki. Dzisiejszy wyrok pokazuje, że nie można składać obietnic bez pokrycia i dalej degradować nasze wspólne dobro, jakim są rzeki. Nasze prawo do życia w czystym i bezpiecznym środowisku nie powinno być mniej ważne niż interesy spółek górniczych – powiedziała Marta Gregorczyk z Greenpeace.

Katastrofa na Odrze wydarzyła się w wakacje 2022 r., toksyny z kwitnących złotych alg zabiły ryby na odcinku kilkuset kilometrów, wyłowiono ponad 350 ton śniętych ryb z samej Odry oraz jej odpływów, ale zdaniem naukowców straty mogły być trzykrotnie większe. O wymierających rybach najpierw zaczęli informować wędkarze, 26 i 27 lipca 2022 r. pracownicy Wód Polskich dostali pierwsze informacje o rejonie śluzy w Oławie. Sytuacja szybko eskalowała i ryby z Odry wyławiano tonami. Jednak premier odniósł się do tego dopiero 1 sierpnia, dlatego opinia publiczna wraz z ówczesnym liderem opozycji, Donaldem Tuskiem, oskarżała rząd Morawieckiego o próbę maskowania kryzysu, a Niemcy skarżyli się, że Polska poinformowała o problemie na nadgranicznej rzece zbyt późno. Zatruta rzeka spowodowała wielkie straty w środowisku naturalnym, a także w związanych z rzeką biznesach, jak turystyce. Ucierpiał też wizerunek Polski.

Przy okazji katastrofy Wody Polskie skontrolowały w całym kraju wyloty odprowadzające ścieki i wody opadowe do rzek. Już pierwsze wyniki były alarmujące, inspektorzy wykryli ponad 17 tys. nielegalnych urządzeń, czasem nawet nie znano właściciela.

Fundację Centralną prawnie reprezentuje kancelaria Dubois i Wspólnicy. Cały projekt, badania naukowe i informowanie o tym opinii publicznej jest realizowany w ścisłej współpracy z Greenpeace Polska.