- Nasz zabytkowy park w tych planach zostałby całkowicie wycięty, z dziesięcioma pomnikami przyrody, a XVI-wieczny pałac letni zburzony. Otoczenie Zamku Sarny, który z takim poświęceniem od dekady przywracamy do życia, byłoby zniszczone – poinformował zarządca.

Zamek Sarny: konsultacje są wymagane przez Bank Światowy

Poprosiliśmy o komentarz Martina M. Sobczyka, właściciela.

- Staramy się, jak możemy. W tym miesiącu oddajemy dwa budynki po kapitalnym remoncie, w tym kaplicę z przywróconym barokowym tynkiem i sztukateriami – mówi Sobczyk. - Co do zbiorników: Wody Polskie w opublikowanym programie powróciły do starej koncepcji jednoczesnej budowy zbiorników retencyjnych Ścinawka Górna i Sarny. Zgodnie z poprzednimi ich analizami, oznaczałoby to wyburzenie większości wsi, całkowitą wycinkę i wyjałowienie doliny Włodzicy, a także wycinkę naszego zabytkowego parku i jego pomnikowych drzew. W poprzednich analizach Wody same piszą o zburzeniu wsi, używając na to słowa „relokacja": “W związku z realizacją zbiornika (Ścinawka Górna) konieczna będzie najprawdopodobniej relokacja prawie całej wsi”.

Martin M. Sobczyk podkreśla, że na slajdach prezentowanych na spotkaniu gminnym prof. Janusz Zaleski, autor przedstawianego obecnie programu, napisał, że planowana jest budowa zbiorników Ścinawka i Sarny. Nie podał jednak żadnych szczegółów. Za sprawą albo przy pomocy burmistrza Radkowa wprowadzana jest dezinformacja. Burmistrz Jan Bednarczyk uparcie prezentuje propozycje, których nie ma w programie, ale które udają formalne plany. Wszystko to robione jest po to, aby trzymać mieszkańców w nieświadomości. Wody, prof. Zaleski i burmistrz Radkowa chcą przedstawić te konsultacje społeczne jako odfajkowane. Takie konsultacje są wymagane przez Bank Światowy, który ma finansować przedsięwzięcie. Po to jest ten chaos, aby udawać wobec instytucji finansującej, że jest ogólna zgoda na przedstawiane plany. Tymczasem trwa wyścig z czasem, bo jeśli do końca kwietnia wszystko jakoś się przepchnie, klamka może zapaść za plecami mieszkańców – uważa Marin M. Sobczyk i konkluduje: