Zmiany w sposobie dostępu do Elektronicznych Ksiąg Wieczystych

W związku z tym, że księgi wieczyste wraz z zawartymi w nich danymi są jawne i dostępne online, każda osoba znająca numer księgi wieczystej może zapoznać się ze wszystkimi zawartymi w niej informacjami. Te natomiast obejmują dane właścicieli i współwłaścicieli nieruchomości takie jak:

imiona i nazwiska,

imiona rodziców,

numer PESEL,

adres nieruchomości,

informacje na temat hipoteki i służebności.

Tym samym istnieje ryzyko dostępu do tych danych przez osoby nieuprawnione oraz wykorzystania ich w sposób niezgodny z przeznaczeniem.

Aktualnie Ministerstwo Sprawiedliwości planuje zwiększyć ochronę danych osobowych znajdujących się w księgach wieczystych. Nastąpić mają zmiany w sposobie dostępu do EKW, polegające na wprowadzeniu obowiązku uwierzytelnienia się przed otrzymaniem dostępu do danych. Ma to zapobiegać pobieraniu danych z ksiąg wieczystych przez osoby nieuprawnione.

Zmiany w dostępie do Elektronicznych Ksiąg Wieczystych z poparciem prezesa UODO

Pomysł Ministerstwa Sprawiedliwości popiera prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Mirosław Wróblewski. W swoim komunikacie z 29 października pochwalił fakt, że Ministerstwo Sprawiedliwości zauważyło niebezpieczeństwo grożące danym osobowym zgromadzonym w księgach wieczystych. Zaznaczył również, że obecny system umożliwia masowe ujawnianie danych osobowych.