– Miałam chyba dwie takie skargi stron, z których wynikało, że prezes po prostu ma spowodować umorzenie postępowania – dodaje prezes Barańska-Małuszek.

Pytamy więc, co sędziowie robią z takimi skargami. – Ja pouczam. Tego typu wystąpienie może zostać zakwalifikowane jako przestępstwo pomówienia – tłumaczy prezes gorzowskiego SR.

Wskazuje jednocześnie na przykładową sytuację, gdy strona złożyła skargę na komornika (prezes sądu rejonowego nadzoruje również takie przypadki). Klientka zarzuciła komornikowi działanie niezgodne z prawem (wymuszanie), a także zasugerowała wprost, że popełnia on przestępstwo. Pisała, że jest on przestępcą, że popełnia przestępstwo itd.

– Pouczyłam ją o tym, że może być to odebrane jako przestępstwo i że musi się liczyć z odpowiedzialnością karną. Zarejestrowany przez komornika przebieg zdarzenia wskazywał ewidentnie, że po prostu dłużniczka gniewa się na to, że musi się poddać egzekucji. Natomiast nazywanie go złodziejem, który kradnie pieniądze, to jest to ewidentne przekroczenie wszelkich granic. Zobaczymy, co zrobi sąd – wskazuje prezes Barańska-Małuszek.

Wielu adresatów

– Często znaczenie ma także to, do ilu i jakich instytucji, obok prezesa, takie pisma są wysyłane – mówi „Rz” Wojciech Łukowski, prezes SO we Wrocławiu.

– Skargi lub wnioski zawierające treści znieważające lub słowa uznawane powszechnie za obelżywe pozostawia się bez rozpatrzenia, zawiadamiając o tym skarżącego lub wnioskodawcę z podaniem przyczyny pozostawienia skargi lub wniosku bez rozpoznania – dodaje. Czasem, jak twierdzi, owe skargi zawierają słowa obraźliwe na zasadzie „jeżeli sędzia nie uznał moich racji, to znaczy, że jest przestępcą, łapówkarzem, oszustem, łajdakiem, bandytą”.