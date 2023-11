Kto płaci komornikowi po ugodzie - odpowiedział w uchwale Sąd Najwyższy

Sąd Najwyższy: sędziowie Krzysztof Wesołowski, Kamil Zaradkiewicz i Jacek Widło, rozstrzygnął w uchwale, że w takim przypadku opłatę egzekucyjną uiszcza dłużnik.

Czytaj więcej W sądzie i w urzędzie Czy zawezwanie do ugody przerywa przedawnienie Nadal nie ma pewności, czy zawezwanie do ugody w sporze cywilnym przerywa przedawnienie, gdyż mimo długiego posiedzenia siedmioosobowy skład SN nie wydał w środę w tej kwestii orzeczenia.

Trafna uchwała

SN miał na względzie, że zdanie pierwsze art. 29 ust. 1 przewiduje dwie odrębne sytuacje, w których wierzyciel ponosi koszty postępowania egzekucyjnego, tj. 5 proc. opłaty stosunkowej (czyli od kwoty do wyegzekwowania) w związku z jego umorzeniem: gdy umorzenie następuje na wniosek wierzyciela lub na skutek jego bezczynności. Są jednak dwa wyjątki od tej zasady powodujące przerzucenie opłat na dłużnika: kiedy nie spełni on świadczenia w ciągu miesiąca od doręczenia mu zawiadomienia o wszczęciu egzekucji lub też po zawarciu porozumienia między wierzycielem a dłużnikiem dotyczącego warunków spełnienia świadczenia.

– W świetle wykładni językowej i celowościowej oba te wyjątki nie dotyczą wyłącznie wniesienia przez wierzyciela o umorzenie postępowania, a ich zastosowanie wyłączone jest, gdy dochodzi do umorzenia z powodu bezczynności wierzyciela na skutek zawarcia porozumienia z dłużnikiem.

Jeśli wierzyciel i dłużnik zawarli porozumienie co do spłaty egzekwowanego długu, na co powoła się wierzyciel i co w razie wątpliwości wykaże, przedstawiając np. ugodę, działa on w zaufaniu do dłużnika, że wykona on ugodę, i są podstawy do obciążenia kosztami dłużnika. Wierzyciel musi jednak wykazać, a nie tylko powołać się na fakt zawarcia porozumienia. Uprawdopodobnienie nie jest wystarczające – to konkluzja SN.

– To trafna uchwała, korzystna dla wierzyciela, gdyż zwalnia go z opłaty komorniczej w razie ugody z dłużnikiem, ale także dla dłużnika, gdyż zachęca wierzyciela do ugodowego zakończenia egzekucji – wskazuje dr Jarosław Świeczkowski, komornik.