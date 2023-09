Usługi przez apkę będą droższe i trudno dostępne

Faktycznie taka forma zatrudnienia zdobywa ogromną popularność. Instytut Badań Strukturalnych szacuje, że liczba osób wykonujących usługi taksówkarskie i zajmujących się dostawami jedzenia (zasilających więc dwie największe gałęzie pracy platformowej) wynosiła – w dziewięciu największych miastach w Polsce – od 0,5 do 2 proc. ogółu zatrudnionych. Z unijnych analiz wynika z kolei, że we Wspólnocie działa obecnie ponad 500 cyfrowych platform pracy. Ostatnie dane za 2020 r. pokazują, że wartość tego rynku w UE sięgała 14 mld euro, a więc cztery razy więcej niż jeszcze w 2016 r.

Zostawić wolny wybór?

Dziś praca platformowa w wielu państwach, w tym w Polsce, nie jest jasno uregulowana, a platformy nie są skłonne przyjąć roli pracodawcy, gdyż wiąże się ona z obowiązkami i kosztami. Zmiany byłyby więc prawdziwą rewolucją. Na tyle dużą, że Anabel Díaz, szefowa działu mobilności Ubera w Europie, ostrzegła na łamach „Financial Timesa”, iż liczba osób pracujących dla aplikacji mogłaby w konsekwencji spaść o 70 proc., co doprowadziłoby do znacznych utrudnień w dostępie do usług przewozowych czy dostaw UberEats. Przez wzrost kosztów pracy skoczyłyby też ceny. Diaz sugeruje, że klienci mogliby płacić o 40 proc. więcej, a w niektórych lokalizacjach w UE w ogóle Uber musiałby zawiesić działalność.

Kamil Leszczyński, prezes spółki Eternis, wiodącego nad Wisłą gracza w zakresie dostarczania platformom pracowników dorywczych, wskazuje, że ta elastyczność pozwala pracować, ile się chce i dla której aplikacji się chce (nawet kilku jednocześnie). – Niektórzy chcą pracować w pełnym wymiarze godzinowym, jak na etacie, ale są też osoby, które pracę kierowcy czy dostawcy traktują dorywczo. W lipcu np. do 77 proc. naszych kierowców i dostawców pracowało poniżej 40 godzin tygodniowo. Nie oznacza to jednak, że te same osoby będą pracowały w takim samym wymiarze w kolejnych miesiącach – zauważa.

Jak wyjaśnia, dzięki wolnemu wyborowi co do „optymalizowania swoich zarobków”, w momentach, kiedy w danej platformie zarabia się najlepiej, kierowcy i kurierzy mogą dostosować do swoich potrzeb czas i ilość pracy w danych momentach dnia czy tygodnia.

– Odebranie tych wartości spowoduje mocny spadek zainteresowania tą formą zarabiania. Dla niektórych wybór właśnie tego sposobu zarabiania jest podyktowany innymi zobowiązaniami zawodowymi lub prywatnymi. Dla wielu kierowców i kurierów, którzy pracę dla platform łączą z innymi zajęciami, zamknięcie zasad współpracy w sztywnych ramach będzie oznaczało konieczność przeorganizowania swojego życia – ostrzega.

Badania przeprowadzone na zlecenie Komisji Europejskiej wykazały, iż zapotrzebowanie na pracę platformową rośnie w tempie około 20 proc. rocznie. Chodzi nie tylko o aplikacje świadczące usługi dostaw czy przewozu, ale też serwisy pośredniczące w dostępie do „złotych rączek”, opiekunek do dzieci czy sprzątaczek.