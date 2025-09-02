Duże ułatwienie dla kierowców, czyli mStłuczka w mObywatelu

Usługa to korzyści zarówno dla kierowców, jak i ubezpieczycieli likwidujących szkodę. Jedną z nich jest brak papierowej dokumentacji. Spisanie oświadczenia sprawcy kolizji czy zgłoszenie szkody odbywa się z poziomu aplikacji, bez konieczności wypełniania i dostarczania papierowych formularzy. Kierowcy mają też możliwość pobrania oświadczenia na swoje urządzenia w formacie PDF. Plik jest podpisany certyfikatem kwalifikowanym ministra właściwego ds. informatyzacji, który stanowi rodzaj cyfrowej pieczęci potwierdzającej autentyczność i integralność sporządzonego w aplikacji dokumentu. Oznacza to, że sprawca nie będzie miał możliwości jego podważenia, np. kwestionując autentyczność swojego podpisu. Zdarzało się to przy papierowych oświadczeniach.

mStłuczka to też wyższa jakość danych pojawiających się w oświadczeniach i zgłoszeniach szkody. Potrzeba ich manualnego wpisywania została zminimalizowana, a uzupełniane automatycznie informacje pochodzą bezpośrednio z rejestrów państwowych, takich jak CEPiK i PESEL. Dzięki temu dane są aktualne i poprawne, a spisanie oświadczenia w mObywatelu trwa zaledwie kilka minut.

Dla ubezpieczycieli mStłuczka to przede wszystkim możliwość większej automatyzacji procesów rejestracji i likwidacji szkód komunikacyjnych. Dzięki automatycznemu uzupełnianiu danych ubezpieczeniowych zminimalizowane jest również ryzyko błędów lub nieścisłości, które mogą powstawać przy sporządzaniu papierowego oświadczenia.

– mStłuczka to przykład, jak proste rozwiązanie cyfrowe może realnie zmienić doświadczenie klientów i ubezpieczycieli – mówi „Rzeczpospolitej” Rafał Stankiewicz, wiceprezes zarządu Warty. – Dla kierowcy oznacza to koniec z papierowym oświadczeniem – jest prowadzony za rękę krok po kroku przez aplikację, dane pobierają się automatycznie z rejestrów, są kompletne i wolne od błędów. Wystarczy kilka kliknięć w aplikacji, by zgłosić zdarzenie, a informacja natychmiast trafia do ubezpieczyciela. Dla firm ubezpieczeniowych to ogromne ułatwienie obsługi – zgłoszenia są spójne, od razu trafiają do systemów i mogą być szybciej procedowane. Dzięki temu czas od kolizji do rozpoczęcia likwidacji szkody skraca się z dni do godzin. Klient szybciej otrzymuje potrzebną pomoc, a cały proces staje się bardziej przejrzysty i przewidywalny – tłumaczy.

Jak skorzystać z mStłuczki?

– mObywatel ma towarzyszyć użytkownikom w różnych momentach życiowych, w tym podczas zdarzeń, których woleliby uniknąć. Taka jest mStłuczka, prosty sposób na formalności po kolizji, która jest sytuacją niezwykle stresującą. Nowa funkcja umożliwia kierowcom spisanie oświadczenia i dołączenie do niego zdjęć. Szkodę można od razu zgłosić do ubezpieczyciela wprost z aplikacji. Cyfrowo i bez papieru. mStłuczka potwierdza, że mObywatel to cyfrowy asystent gotowy do pomocy przez całą dobę – tłumaczy Radosław Maćkiewicz, dyrektor Centralnego Ośrodka Informatyki.