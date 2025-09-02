Duże ułatwienie dla kierowców, czyli mStłuczka w mObywatelu

Aktualizacja: 02.09.2025 06:21 Publikacja: 02.09.2025 06:02
To mała rewolucja na rynku ubezpieczeniowym. I motoryzacyjnym. Ale także w życiu obywateli. Ministerstwo Cyfryzacji ogłosiło w poniedziałek uruchomienie nowej usługi w aplikacji mObywatel.
– Budujemy administrację, która realnie pomaga ludziom, budujemy świat, który zamiast komplikować, ułatwia życie. mStłuczka jest jak trójkąt ostrzegawczy w samochodzie, nie jest potrzebny na co dzień, ale w sytuacji kryzysowej niezbędny. Ta usługa to kolejny krok w stronę nowoczesnego państwa, które wspiera obywateli w trudnych i stresujących sytuacjach – mówi wicepremier i minister cyfryzacji, Krzysztof Gawkowski.
mStłuczka w mObywatelu to nowoczesne narzędzie, które ułatwi radzenie sobie w sytuacji kolizji drogowej. Dzięki niemu kierowcy mogą w aplikacji sporządzić wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym, uzupełnić je o zrobione na miejscu zdjęcia i szybko przekazać zgłoszenie szkody do wybranego ubezpieczyciela.
– Naszym celem jest, by państwo wspierało obywateli w codziennych sytuacjach, również tych nagłych i stresujących. Dlatego uruchomiliśmy usługę mStłuczka w aplikacji mObywatel. Dzięki niej kierowcy mogą sporządzić oświadczenie o kolizji w pełni online, co znacząco ułatwia i przyspiesza formalności. To przykład tego, jak cyfrowe usługi mogą przekładać się na realny komfort życia – tłumaczy wiceminister cyfryzacji, Dariusz Standerski.
Usługa to korzyści zarówno dla kierowców, jak i ubezpieczycieli likwidujących szkodę. Jedną z nich jest brak papierowej dokumentacji. Spisanie oświadczenia sprawcy kolizji czy zgłoszenie szkody odbywa się z poziomu aplikacji, bez konieczności wypełniania i dostarczania papierowych formularzy. Kierowcy mają też możliwość pobrania oświadczenia na swoje urządzenia w formacie PDF. Plik jest podpisany certyfikatem kwalifikowanym ministra właściwego ds. informatyzacji, który stanowi rodzaj cyfrowej pieczęci potwierdzającej autentyczność i integralność sporządzonego w aplikacji dokumentu. Oznacza to, że sprawca nie będzie miał możliwości jego podważenia, np. kwestionując autentyczność swojego podpisu. Zdarzało się to przy papierowych oświadczeniach.
mStłuczka to też wyższa jakość danych pojawiających się w oświadczeniach i zgłoszeniach szkody. Potrzeba ich manualnego wpisywania została zminimalizowana, a uzupełniane automatycznie informacje pochodzą bezpośrednio z rejestrów państwowych, takich jak CEPiK i PESEL. Dzięki temu dane są aktualne i poprawne, a spisanie oświadczenia w mObywatelu trwa zaledwie kilka minut.
Dla ubezpieczycieli mStłuczka to przede wszystkim możliwość większej automatyzacji procesów rejestracji i likwidacji szkód komunikacyjnych. Dzięki automatycznemu uzupełnianiu danych ubezpieczeniowych zminimalizowane jest również ryzyko błędów lub nieścisłości, które mogą powstawać przy sporządzaniu papierowego oświadczenia.
– mStłuczka to przykład, jak proste rozwiązanie cyfrowe może realnie zmienić doświadczenie klientów i ubezpieczycieli – mówi „Rzeczpospolitej” Rafał Stankiewicz, wiceprezes zarządu Warty. – Dla kierowcy oznacza to koniec z papierowym oświadczeniem – jest prowadzony za rękę krok po kroku przez aplikację, dane pobierają się automatycznie z rejestrów, są kompletne i wolne od błędów. Wystarczy kilka kliknięć w aplikacji, by zgłosić zdarzenie, a informacja natychmiast trafia do ubezpieczyciela. Dla firm ubezpieczeniowych to ogromne ułatwienie obsługi – zgłoszenia są spójne, od razu trafiają do systemów i mogą być szybciej procedowane. Dzięki temu czas od kolizji do rozpoczęcia likwidacji szkody skraca się z dni do godzin. Klient szybciej otrzymuje potrzebną pomoc, a cały proces staje się bardziej przejrzysty i przewidywalny – tłumaczy.
– mObywatel ma towarzyszyć użytkownikom w różnych momentach życiowych, w tym podczas zdarzeń, których woleliby uniknąć. Taka jest mStłuczka, prosty sposób na formalności po kolizji, która jest sytuacją niezwykle stresującą. Nowa funkcja umożliwia kierowcom spisanie oświadczenia i dołączenie do niego zdjęć. Szkodę można od razu zgłosić do ubezpieczyciela wprost z aplikacji. Cyfrowo i bez papieru. mStłuczka potwierdza, że mObywatel to cyfrowy asystent gotowy do pomocy przez całą dobę – tłumaczy Radosław Maćkiewicz, dyrektor Centralnego Ośrodka Informatyki.
Usługa mStłuczka ma dwie niezależne funkcje. Pierwsza to spisanie oświadczenia przez osoby kierujące pojazdami uczestniczącymi w kolizji, druga – zgłoszenie szkody ubezpieczycielowi przez osobę poszkodowaną.
Kierowcy mogą sporządzić oświadczenie, jeśli obie strony mają aplikację mObywatel i są zgodne co do tego, kto jest sprawcą, a kto poszkodowanym. Pojazdy, którymi kierowali podczas zdarzenia, muszą być zarejestrowane w Polsce. Do oświadczenia można od razu załączyć zdjęcia pojazdów oraz zdjęcia z miejsca zdarzenia. Warto pamiętać, że z mStłuczki można skorzystać, kiedy w wyniku zdarzenia uszkodzone zostały tylko pojazdy i nikt nie został ranny.
Zgłoszenie szkody ubezpieczycielowi to osobna funkcja w usłudze mStłuczka. Po sporządzeniu oświadczenia kierowca może je pobrać lub zgłosić szkodę do ubezpieczyciela jednym kliknięciem. Zgłoszenie wysłane przez mObywatela rejestrowane jest przez ubezpieczyciela od razu, a jego obsługa odbywa się elektronicznie. Warto skorzystać z tej możliwości, aby przyspieszyć i uprościć proces zgłoszenia szkody.
mStłuczka w mObywatelu to nowa usługa Ministerstwa Cyfryzacji przygotowana przez Centralny Ośrodek Informatyki (COI) oraz Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) przy współpracy z Polską Izbą Ubezpieczeń (PIU) i ubezpieczycielami. Dzięki zaangażowaniu wymienionych instytucji i firm możliwe było stworzenie nowoczesnego rozwiązania, które integruje dane z wielu źródeł i usprawnia obsługę zdarzeń drogowych.
Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny pełni w projekcie rolę integratora usługi mStłuczka z systemami ubezpieczycieli i rejestrem państwowym – Centralną Ewidencją Pojazdów. Dzięki temu użytkownicy aplikacji mogą utworzyć wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym i przekazać je do właściwego ubezpieczyciela. Ubezpieczyciele uzyskają natomiast dzięki UFG dostęp do wygenerowanych w aplikacji oświadczeń, które mogą pobrać i obsłużyć po zgłoszeniu szkody przez kierowców poszkodowanych w kolizjach. – Jesteśmy dumni z tego, że możemy być częścią tak pożytecznego dla obywateli projektu. Wierzymy, że mStłuczka pozwoli im zaoszczędzić stresu w niewątpliwie trudnej sytuacji, jaką jest kolizja drogowa – mówi Małgorzata Ślepowrońska, prezes zarządu Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. – Fundusz zapewnia ubezpieczycielom dostęp do najwyższej jakości zweryfikowanych danych dotyczących zdarzeń drogowych, co z pewnością przyniesie korzyści wszystkim zainteresowanym stronom – dodaje Radosław Bedyński, wiceprezes zarządu UFG.
– Każdemu zdarzeniu drogowemu, kolizji towarzyszą emocje: złość czy strach. Zadaniem ubezpieczycieli jest takie obsłużenie klienta, aby zminimalizować te negatywne emocje, szybko i sprawnie załatwić formalności. Po to jest mStłuczka. Rozwiązanie technologiczne zaprojektowane z myślą o poprawie doświadczeń klienta. mStłuczka przełoży się na wyższą jakość obsługi i większe zaufanie do ubezpieczycieli. To rozwiązanie innowacyjne i przyjazne dla użytkownika. W centrum uwagi stawia komfort klienta, dając mu wygodny, nowoczesny i bezpieczny sposób spisania oświadczenia i zgłoszenia szkody – mówi Jan Grzegorz Prądzyński, prezes zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń.
W najbliższych miesiącach Centralny Ośrodek Informatyki będzie pracować nad dodaniem do mStłuczki kolejnych kategorii zdarzeń. Pojawić ma się między innymi funkcja, która pozwala na spisanie oświadczenia większej liczbie kierowców w przypadku zdarzeń wielostronnych. Wirtualny asystent, czyli czatbot oparty na sztucznej inteligencji, ma natomiast pełnić rolę wsparcia informacyjnego i ułatwiać załatwianie formalności przy użyciu mObywatela. Po jego wdrożeniu do aplikacji także kierowcy będą mogli uzyskać wskazówki i podpowiedzi od asystenta w trakcie spisywania oświadczenia i zgłaszania szkody.
Aplikacja mObywatel szybko zyskuje popularność. Korzysta z niej już 10 mln Polaków. Każdego dnia jest milion logowań w aplikacji. Można tam znaleźć cyfrowe dokumenty, w tym mDowód i mPrawo jazdy. Są też informacje o ubezpieczeniu pojazdów, ich rejestracji, punktach karnych na koncie ich użytkownika.
Tylko przez ostatnie półtora roku w mObywatelu wprowadzono 18 nowych usług, a pod koniec lipca zmieniony został interfejs aplikacji, co ma ułatwiać korzystanie z mObywatela.
