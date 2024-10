Rośnie liczba wykrytych oszustw ubezpieczeniowych. W modzie wyłudzenia „na zgon”

Wedle szacunków w Europie przestępczość ubezpieczeniowa stanowi około 10 proc. wartości wypłacanych odszkodowań i świadczeń. Przestępstwa te dotyczą przy tym wszystkich rodzajów ubezpieczeń, zarówno życiowych, jak i majątkowych.

Raport PIU o przestępstwach ubezpieczeniowych

Polska Izba Ubezpieczeń podsumowała właśnie, jak ta sytuacja wyglądała u nas w 2023 r. Okazuje się, że w tym czasie w Polsce wykryto 37 815 przypadków wyłudzeń odszkodowań i świadczeń. Prawie 9 tys. przypadków dotyczyło ubezpieczeń na życie, większość, bo blisko 28 tys., ubezpieczeń majątkowych. Kwota wykrytych oszustw sięgnęła 452 mln zł, co oznacza wzrost o 11 proc. Niemal 63 mln zł przypadły przy tym na ubezpieczenia życiowe, a ponad 389 mln zł – na majątkowe.

W raporcie czytamy, że wysoka inflacja i spowolnienie gospodarcze skłaniają przestępców do częstszego sięgania po środki z instytucji finansowych. Zależność ta jest obserwowana regularnie i towarzyszy wszystkim kryzysom gospodarczym. – Nie obserwujemy jednak znaczącego wzrostu przestępczości. Od lat jej poziom jest stabilny, a w niektórych obszarach spada, co pokażemy w kolejnych rozdziałach. Wzrost liczby i wartości ujawnionych przestępstw w porównaniu do 2022 r. może więc wynikać również z coraz lepszej wykrywalności – piszą autorzy raportu.

– Polska Izba Ubezpieczeń od 14 lat przygotowuje raport opisujący zjawisko przestępczości ubezpieczeniowej. Pokazujemy skalę i złożoność problemu. Zwracamy uwagę, że dla ograniczenia tego typu przestępczości ogromne znaczenie ma brak przyzwolenia społecznego. Uświadamiamy, że przestępstwa ubezpieczeniowe przynoszą szkodę wszystkim korzystającym z ochrony ubezpieczeniowej, wpływając na wzajemne zaufanie klientów i zakładów ubezpieczeń. Podkreślamy, że przestępczość ubezpieczeniowa to nie tylko sfingowane zdarzenia organizowane przez wyspecjalizowane grupy przestępcze. To także drobne oszustwa „uczciwych” obywateli. To m.in. zgłaszanie przy okazji prawdziwej szkody innych wcześniejszych uszkodzeń, których nie obejmowała umowa ubezpieczenia. Nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że to są przestępstwa – komentuje Andrzej Maciążek, wiceprezes zarządu PIU.