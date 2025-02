Takich i podobnych zdarzeń było w 2024 roku kilkanaście. Ale żadne z nich nie było tak blisko sytuacji w jakiej w lipcu 2017 roku znalazła się maszyna Air Canada, którą pilotował kapitan nieustannie pracujący od 19 godzin. Dostał pozwolenie na lądowanie w San Francisco, ale nie skorzystał z niego, zrezygnował i zrobił jeszcze jedno okrążenie znajdując się już 200 metrów nad ziemią. Akurat wtedy, kiedy do odlotu szykowały się trzy duże samoloty pełne pasażerów. Wtedy regulator bezpieczeństwa lotniczego przyznał, że gdyby nie umiejętności kanadyjskiego pilota, mogłoby zginąć nawet 1000 osób, które znajdowały się w samolotach.

- To byłby jeden z najtragiczniejszych wypadków w historii lotnictwa pasażerskiego. Trzeba pamiętać, że piloci, mechanicy, kontrolerzy – wszyscy są tylko ludźmi. A z ludźmi jest tak, że popełniają błędy. To dlatego pracujemy teraz nad systemem, który pozwoli te błędy korygować, zanim dojdzie do tragedii – mówił Anthony Brickhouse.

- To naprawdę niebywałe, jak długo byliśmy w stanie latać bez poważnych wypadków – przyznał w CNN były prezes Federal Aviation Administration, Randy Babbitt.

FAA już wcześniej była zaniepokojona powtarzającymi się incydentami

Zanim doszło do tragedii w Waszyngtonie, FAA zaczęła wprowadzać na lotniskach nowe regulacje. Ustalono, że nie może być sytuacji, kiedy nie ma przynajmniej dwóch kontrolerów w wieży. Tyle, że te zmiany nie dotarły jeszcze do Ronald Reagan National Airport, gdzie doszło do tragedii. Na wieży był wówczas tylko jeden kontroler, który obsługiwał jednocześnie ruch samolotowy i helikopterowy.

Wstępne dochodzenie wykazało, że na tym strategicznym dla USA lotnisku kontrolerów jest za mało. Powinno ich być 28., zatrudniono 24. Oczywiście nadal nie wiadomo, kto ostatecznie zawinił, chociaż prezydent Trump natychmiast znalazł winnego wskazując na politykę zrównoważenia i różnorodności prowadzoną przez Demokratów i zatrudnianie tam nawet „krasnali”.

W chwili, kiedy doszło do wypadku FAA nie miała jeszcze nowego szefa. Prezydent mianował go dopiero w ostatni czwartek. To Chris Rocheleau, który już wcześniej przepracował w agencji 20 lat. Jego poprzednik, Michael Whitaker zrezygnował ze stanowiska 20 stycznia, po inauguracji Donalda Trumpa.