Energia i nawozy z bioodpadów powstają w najnowocześniejszej w Polsce biogazowni Orli Staw

Materiał powstał we współpracy ze Strabag



Jest to zarazem pierwsza w Polsce dedykowana instalacja do fermentacji ciągłej selektywnie zbieranych bioodpadów. Oddana do użytku inwestycja jest najnowocześniejszą w Polsce i jedną z najnowocześniejszych w Europie. Inwestycja zakłada zagospodarowanie bioodpadów komunalnych o docelowej przepustowości 30 000 t/rok przetwarza odpady pochodzące z terenu 23 miast i gmin z terenów województwa wielkopolskiego i łódzkiego zrzeszonych w Związku Komunalnym Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”.

Instalacja przetwarza różne kategorie odpadów stałych i płynnych (odpady kuchenne, trawa liście, przeterminowana żywność, zlewki, tłuszcze płynne) przekształcając je w biogaz przetwarzany we własnej elektrociepłowni w energię elektryczną i cieplną, oraz wysokojakościowe produkty nawozowe (stałe i płynne). Dzięki tej instalacji w gminach Związku skokowo wzrośnie poziom recyklingu odpadów.

STRABAG Umwelttechnik był odpowiedzialny za projekt technologiczny całej instalacji, dostawę i montaż urządzeń linii przygotowania i magazynowania odpadów, system za i rozładunku fermentera oraz sam fermenter Laran TF 1400. W ramach instalacji zamontowano urządzenia systemu odwadniania pofermentu, zbiornik biogazu wraz z armaturą towarzyszącą, pochodnię biogazu, instalację uzdatniania biogazu oraz agregat kogeneracyjny o mocy 560kW. Częścią instalacji zbudowanej w ZUOK „Orli Staw” jest komora fermentacyjna, która jest przeznaczona do prowadzenia procesu fermentacji metanowej bioodpadów.

„Komora fermentacji (fermenter) jest produktem opatentowanym i wytworzonym przez STRABAG Umwelttechnik. Jest ona w stanie przetworzyć rocznie 15 000 t bioodpadów (trawa, liście, odpady kuchenne), produkując około 1 500 000 m3 biogazu co pozwala na wyprodukowanie rocznie do 4 500 MWh energii elektrycznej i podobną ilość cieplnej. Instalacja w Orlim Stawie jest czwartą instalacją w Polsce na którą STRABAG Umwelttechnik dostarczył komory fermentacji, pozostając niekwestionowanym liderem na rynku instalacji fermentacji odpadów komunalnych” – Jacek Chrząstek, Dyrektor Handlowy STRABAG Umwelttechnik GmbH.