STRABAG realizuje ponad 66 km trasy ekspresowej S19

S19 Miejsce Piastowe — Dukla

W województwie podkarpackim STRABAG wybuduje odcinek drogi ekspresowej S19 z Miejsca Piastowego do Dukli. Umowę na realizację tego odcinka trasy podpisana została w lipcu 2021 r. z rzeszowskim oddziałem GDDKiA. Umowa obejmuje zaprojektowanie i budowę ok. 10 km odcinka drogi z dwoma pasami ruchu o szerokości 3,5 m i pasem rozdzielającym wraz z węzłem drogowym „Dukla”.

W ramach projektu powstaje dwujezdniowa droga w pobliżu miejscowości Równe, wybudowane zostaną również dwa Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP). W ciągu drogi powstanie blisko 50 obiektów inżynierskich, w tym 6 mostów, 3 estakady, 5 wiaduktów i 4 przejścia dla zwierząt.

Kolejne realizacje STRABAG w ramach korytarza Via Carpatia

Spółka STRABAG realizuje łącznie ponad kilometrów polskiego odcinka korytarza komunikacyjnego Via Carpatia, w województwach podlaskim, lubelskim i podkarpackim. Zakończyły się prace projektowe na 14 km odcinku S19 Sokołów Małopolski – Jasionka pod Rzeszowem. Roboty budowlane powinny ruszyć w I połowie 2024 r. i zakończyć się w III kwartale 2026 r.Droga między Sokołowem a Jasionką obecnie ma przekrój 2+1. Docelowo ma mieć dwie jezdnie po dwa pasy ruchu z pasem awaryjnym i poboczami. Do dwujezdniowego trzeba będzie dostosować obiekty inżynierskie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Powstać ma m.in. licząca ponad 155 m estakada w miejscowości Nienadówka.

STRABAG buduje także fragment trasy od granicy woj. mazowieckiego do Międzyrzeca Podlaskiego. Zakres realizacji obejmuje dwa odcinki projektowe: ok. 7,5 km drogi ekspresowej poprowadzonej nowym śladem oraz ok. 6,2 km prawej jezdni obwodnicy Międzyrzeca Podlaskiego, w ramach II etapu budowy obwodnicy. W ramach kontraktu przebudowane zostaną również węzły Międzyrzec Podlaski Północ i Międzyrzec Podlaski Południe

Na obydwu kontraktach trwa oczekiwanie na wydanie decyzji ZRiD. Via Carpatia jest międzynarodowym szlakiem komunikacyjnym, który połączy bałtycki port w Kłajpedzie z portami Morza Egejskiego i Czarnego.

Wizualizacja odcinka Miejsce Piastowe – Dukla