Współczesny „Judasz z Kariothu”. Premiera w Teatrze TV

Reżyser przedstawienia, Igor Gorzkowski, zrealizował spektakl rezygnując z realiów historycznych. Spektakl został zrealizowany w ceglanych wnętrzach na Starym Mieście w Zamościu z udziałem mieszkańców tego miasta w rolach statystów – uczestników procesji Wielkanocnej.

Wydarzenia dziejące się wobec martwego już Chrystusa, leżącego na marach, osadzone zostały w bliżej niesprecyzowanej współczesności. Bohaterowie zostali ubrani w biało-czarne stroje z naszych czasów. Najważniejsze są jednak trzy najmocniej wybrzmiewające w przedstawieniu postawy: tytułowego Judasza (Łukasz Lewandowski), jego żony Racheli (Wiktoria Gorodeckaja) oraz Jana (Igor Kowalunas). Świadomy swej duchowej małości Judasz, jest w gruncie rzeczy doskonale przeciętny. Zdrada nie zaczyna się od wielkich rzeczy, ale drobnego przyzwolenia na nielojalność. Ponadprzeciętne jest w nim to, że nie wzbrania się przed uznaniem swej winy. W rozbieganych oczach i oszczędnym geście mieści cały dramat swojego upadku. I powtarza jak wyznanie winy, że szatan jest w nim i przy nim. „Tyś bezradny prosty tchórz” – rzuca mu w twarz Rachela. „On nie błądzi, jeno tchórzy. On w swojej piersi serca nie ma. On zły. Za prawdą szedł dla chleba. Na wysokim chciał siąść urzędzie. On kłamał prawdę” – mówi o swoim mężu wzburzona Rachel do Magdaleny. Jej emocje, choć silne - są skupione, żywiołowa, niezachwiana wiara w Chrystusa zmaga się z uczuciem i lojalnością wobec męża. Adwersarzem Judasza jest Jan – czysty jak łza, nie potrafiący sobie wyobrazić zdrady Chrystusa. I każde z tych trojga mówi swoją prawdę. Kiedy w finale apostołowie idą w stronę światła, Judasz staje przed widzami mówiąc o Chrystusie: „I zamieszka między wami”. Te słowa zostają.

Spektakl „Judasza z Kariothu” oglądać można na vod.tvp.pl