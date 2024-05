Długi weekend w warszawskim Teatrze Capitol

Oraz przebojowe, przepełnione energią musicale dla młodzieży:

„Friends” (Szkoła Musicalowa B&B) - przekonaj się, że hejt nie jest ok z bohaterami tego pięknego, szalonego, pełnego emocji i wzruszających piosenek musicalu w wykonaniu mło-dych artystów. Zapraszamy w sobotę 1 czerwca na godz.11:00.

Spektakl rekomendowany dla widzów od ósmego roku życia.

„KONGO" (reż.Hanna Piaseczna) - multimedialny musical dla młodzieży, egzotyka, chaos i młodzieńcza fantazja w jednym! Zapraszamy w niedzielę 2 czerwca na godz.11:00 i 18:00. Spektakl rekomendowany dla widzów od dwunastego roku życia.

Wyjście do Teatru Capitol, to niezawodna recepta na dobrą zabawę i moc niezapomnianych doznań. Pamiętajcie, że sale teatralne Capitolu są klimatyzowane, co zapewnia komfort na-wet w najbardziej upalne dni. Na widzów już na godzinę przed każdym przedstawieniem w barach czekają orzeźwiające napoje i smakołyki.