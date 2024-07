Możliwy przełom w sprawie Teatru im. Słowackiego

Zespół przypomina, że 31 sierpnia kończy się kadencja dyrektora Krzysztofa Głuchowskiego i „chce, by pozostał on na swoim stanowisku”. Jednak „do tej pory nikt ani z nim, ani z nami, z zespołem Teatru Słowackiego, nie rozmawiał wiążąco o dalszych planach odnośnie do naszej instytucji. To musi budzić i budzi nasz ogromny niepokój i niepewność. Prace w tak wielkim teatrze przygotowuje się z dużym, czasem nawet kilkuletnim wyprzedzeniem. Mamy zaplanowane kolejne sezony, przygotowujemy ogromny remont głównego budynku Teatru. Odpowiedzialni jednak za przyszłość naszego Teatru politycy milczą…”.

Czytaj więcej Teatr Marszałek Małopolski przegrał. Dyrektor Krzysztof Głuchowski nie jest już odwoływany z Teatru Słowackiego Zarząd Województwa Małopolskiego zakończył trwającą od 17 lutego 2022 roku procedurę odwołania Krzysztofa Głuchowskiego ze stanowiska dyrektora Teatru Słowackiego.

Zespół podkreśla, że minister Bartłomiej Sienkiewicz zgłosił chęć współprowadzenia teatru, z której – z powodów politycznych – wycofał się jego pisowski poprzednik Piotr Gliński. Minister Sienkiewicz wysłał do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego gotową, podpisaną przez siebie umowę o współprowadzenie Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie. W umowie tej zostały zawarte propozycje współfinansowania sceny kwotą 4 milionów złotych od września do końca 2024 roku i 7 milionów złotych w kolejnych latach.

Zespół „Słowaka" doczeka się spotkania z zarządem Małopolski

Zespół zwraca uwagę, że poprzedni zarząd województwa małopolskiego nic nie zrobił z tą propozycją. Propozycja została ponowiona przez ministrę Hannę Wróblewską. „Niestety Pan Marszałek Łukasz Smółka ani odpowiedzialna ponownie w Zarządzie za kulturę Pani Iwona Gibas nie podjęli, póki co żadnych decyzji w tej sprawie. To w najwyższym stopniu alarmujące” zaś „Pan Marszałek Smółka – mimo wielokrotnych próśb – nie chce się z nami spotkać”.

Tym razem odpowiedź Zarządu Województwa Małopolskiego była błyskawiczna. „Zarząd Województwa Małopolskiego, chcąc uspokoić pracowników teatru, zapewnia, że zależy mu na wypracowaniu najlepszego rozwiązania obecnej sytuacji". Zarząd 22 lipca spotka się ze Związkiem Zawodowym Aktorów, Inspicjentów, Producentów Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie. „Liczymy, że poniedziałkowe spotkanie będzie początkiem dialogu, który umożliwi wypracowanie optymalnego rozwiązania dotyczącego stabilnego i bezpiecznego funkcjonowania teatru" – napisano.

Urząd napisał, że „konieczne jest także odniesie się (błąd w oryginalnym brzmieniu – przypis j.c.) do kwestii związanych z ewentualnym współprowadzeniem teatru przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bartłomieja Sienkiewicza” oraz, że „żadna korespondencja z ministerstwa skierowana do Marszałka Województwa Małopolskiego nie została pozostawiona bez odpowiedzi". Potwierdził, że trwają ustalenia dotyczące nawiązania współpracy z Ministerstwem Kultury”.