Warszawski Teatr Capitol zaprasza w wakacje!

Sezon wakacyjny nie musi oznaczać przerwy od teatru. Stołeczny Teatr Capitol za-prasza na spektakle w licu i sierpniu. Wakacje, to doskonały czas, aby delektować się sztuką i nadrobić teatralne zaległości. To również wyjątkowa okazja dla tury-stów, by cieszyć się warszawskim teatrem w wakacyjnej atmosferze.