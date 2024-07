Przełom. Dyrektor Głuchowski ma zostać w Teatrze im Słowackiego

- Jestem po rozmowie z wicemarszałkiem Iwoną Gibas z zarządu Zarządu Województwa Małopolskiego odpowiedzialną za kulturę, i to była moja pierwsza rozmowa z zarządem od lutego 2022 r. - powiedział „Rzeczpospolitej" Krzysztof Głuchowski, dyrektor Teatru im Słowackiego w Krakowie.

- Dlatego cieszę się, że zaistniała sytuacja dającą nową nadzieję na współpracę. Umówiliśmy się, że nie będziemy wracać do przeszłości, tylko zajmiemy się przyszłością. Teatrowi im. Słowackiego jest bowiem potrzeby dobry organizator, zaś organizatorowi dobry teatr, który tworzymy i zamierzamy tworzyć. Sumując: uzyskałem zaproszenie do Urzędu Marszałkowskiego, jesteśmy po pierwszej rozmowie, a kolejną, już z marszałkiem Łukaszem Smółką, mamy kontynuować w następnym tygodniu. Mamy do umówienia kwestię mojego kontaktu dyrektorskiego. Byłaby to moja trzecia kadencja w Teatrze im. Słowackiego. Jeszcze nie wiem, ile miałaby potrwać.

Jest też kwestia współprowadzenia teatru przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zarówno dyrektor Krzysztof Głuchowski, jak wicemarszałek Iwona Gibas, podtrzymali pomysł uzyskania tego współprowadzenia. Do podjęcia jest kwestia wysokości dotacji ministerialnej.

Odpowiedź zarządu

Już 17 lipca, w odpowiedzi na apel zespołu teatru, Zarządu Województwa Małopolskiego odpowiedział błyskawicznie: „Zarząd Województwa Małopolskiego, chcąc uspokoić pracowników teatru, zapewnia, że zależy mu na wypracowaniu najlepszego rozwiązania obecnej sytuacji". Zarząd zapowiedział na 22 lipca spotkanie ze Związkiem Zawodowym Aktorów, Inspicjentów, Producentów Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie.