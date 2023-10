To w Teatrze Polonia mieliśmy okazję śledzić niezwykłe przedstawienia, które wpisały się już w historię sztuki teatralnej. Już na początku swojej działalności, w 2005 roku, miały miejsce dwie znaczące premiery. Pierwszą z nich było przedstawienie "Stefcia Ćwiek w szponach życia" Dubrawki Ugrešić, a miesiąc później Krystyna Janda wystawiła monodram "Ucho gardło, nóż" na podstawie książki Vedrany Rudan. Te wydarzenia otworzyły drzwi do szerokiego spektrum artystycznych doświadczeń, które Teatr Polonia oferuje swojej publiczności.

Dziś Fundacja Krystyny Jandy na Rzecz Kultury to dwie znakomite instytucje teatralne: Polonia i Och-Teatr. Ich wspólna oferta przyciąga rocznie około 250 tysięcy widzów na blisko 900 spektakli, co oznacza imponującą frekwencję na poziomie około 95%! To także ponad 60 tytułów w stałym repertuarze i corocznie pięć do siedmiu nowych premier. Co więcej, obie sceny co roku latem przenoszą się na warszawskie place i ulice, prezentując za darmo spektakle dla każdego, które przyciągają w każdym sezonie około 15 tysięcy widzów. To także wysokie zniżki w cenie biletów dla studentów i seniorów, co sprawia, spektakle teatralne stają się bardziej dostępne i dla różnych grup społecznych.

Z okazji 18. urodzin Teatr Polonia, jak co roku w swoje urodziny, serdecznie zaprasza wszystkich miłośników teatru na darmowy spektakl. W tym roku będzie to kultowa sztuka "Kto się boi Virginii Woolf" w reżyserii Jacka Poniedziałka. Wydarzenie to odbędzie się 29 października, ale żeby cieszyć się darmowymi biletami, trzeba się pojawić w czwartek, 19 października, w kasie Teatru Polonia, mieszczącej się przy ul. Marszałkowskiej 56. Kasa otwiera się o godzinie 10:00, choć kolejka – jak uczy doświadczenie poprzednich lat - ustawia się nawet kilka godzin wcześniej. Przyjdźcie wcześnie, by mieć pewność, że zdobędziecie wejściówki! Jedna osoba może odebrać maksymalnie dwa bilety i nie ma możliwości rezerwacji miejsc.

To wyjątkowa okazja, aby świętować razem z Teatrem Polonia jego dorosłość i wkład w kulturę Warszawy. Darmowe bilety na "Kto się boi Virginii Woolf" to prezent dla widzów, którzy przez lata wspierają ten teatr. Nie przeoczcie tej okazji, by być częścią tego wyjątkowego urodzinowego wydarzenia!

Materiał Promocyjny