Od sędziego Szmydta odciął się 7 maja we wpisie w serwisie X były minister sprawiedliwości, Zbigniew Ziobro. „Premier Donald Tusk zamiast codziennie kłamać, niech wyjaśni, dlaczego jego służby specjalne pozwoliły uciec sędziemu Szmydtowi. Celowo czy dlatego, że zostały sparaliżowane po przejęciu władzy przez PO i teraz prześladują polityków opozycji, a nie pilnują bezpieczeństwa Polski?” - pytał. „Wbrew insynuacjom D. Tuska nie miałem z tym sędzią żadnego kontaktu i nigdy go nie spotkałem, a w ministerstwie pojawił się w ramach otwartego konkursu w zespole komisji weryfikacyjnej w ramach delegacji z WSA” - dodał.

Michał Wójcik o Tomaszu Szmydcie: Nie znam. Zbigniew Ziobro też nie zna

Wójcik, w przeszłości wiceminister sprawiedliwości, w rozmowie z TVN24 zadeklarował „z ręką na sercu”, że nie znał sędziego Tomasza Szmydta. - Nie był w żadnym razie żadnym kumplem, był po prostu w departamencie Łukasza Piebiaka — odparł dodając, czy nie znał „kumpla swojego kumpla” Łukasza Piebiaka. - Zbigniew Ziobro nie zna tego sędziego. Wiem, rozmawiałem z nim na ten temat. Nie zna, nie ma żadnych kontaktów - dodał Wójcik.



- Dziś to pytanie powinno być zadane Tomaszowi Siemoniakowi, koordynatorowi służb. Panu (Donaldowi) Tuskowi, który zwołuje Kolegium ds. Służb Specjalnych. Oni powinni zadać sobie pytanie: jak to się dzieje, że te służby wypuszczają takiego człowieka z Polski — kontynuował.



- Facet wyjeżdża za granicę, do Białorusi, siada obok agentów białoruskich, chwali to co się dzieje w Białorusi i potępia to co się dzieje w Polsce. To co to jest? Oczekujemy, że pan Donald Tusk, pan (Adam) Bodnar, pan Siemoniak szczegółowo wyjaśnią tą sytuację - dodał Wójcik.



Michał Wójcik o Tomaszu Szmydcie: Do resortu sprawiedliwości dostał się z ogłoszenia

- To pokazuje, niestety, że służby działają bardzo źle, że nie możemy być chronieni. Przerzucanie odpowiedzialności na Zbigniewa Ziobro jest nieprawdopodobnym zafałszowaniem obrazu — stwierdził były członek rządu Mateusza Morawieckiego.