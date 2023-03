- Tę nagrodę, pierwszą w moim trzydziestoletnim życiu zawodowym, otrzymałem w 397. dniu odwoływania mnie ze stanowiska dyrektora Teatru im. Słowackiego przez marszałka samorządu małopolskiego – powiedział laureat podczas gali w warszawskim Teatrze Powszechnym im. Zygmunta Hübnera. – Dziękuję wszystkim za wsparcie, moim współpracownikom, zespołowi, środowisku. Pamiętam spotkanie dyrektorów, na którym padła propozycja, by zrobić sobie ze mną zdjęcie, a wiele osób zniknęło w toalecie. Zdaje sobie sprawę, że za utrzymywanie relacji ze mną, wielu zapłaciło utratą dotacji bądź dobrych relacji z władzą. Najgorsze jednak jest to, kiedy wyrzekamy się własnych poglądów i wolności. Przede wszystkim zaś chciałem podziękować publiczności, która wpłaciła na konto teatru 2,5 mln zł, dzięki czemu możemy działać i dawać kolejne premiery.

Reklama

Dyrektor Krzysztof Głuchowski wysoko oceniany w korespondencji między urzędem marszałkowskim a resortem kultury – planowano współprowadzenie Teatru im. Słowackiego przez ministerstwo kultury – zaczął być krytykowany przez rządzących po premierze „Dziadów” Mai Kleczewskiej, gdzie Konrada po raz pierwszy zagrała aktorka (Dominika Bednarczyk-Krzyżowska), z licznymi nawiązaniami do Strajku Kobiet.

Czytaj więcej Malarstwo Sztuka jak kontrola oddechu dnia W 30. rocznicę śmierci Józefa Czapskiego warszawska Galeria aTAK prezentuje jego rysunki i obrazy. Wiele z nich oglądamy po raz pierwszy.

Tak się składa, że Mecenasem Nagrody im. Zygmunta Hübnera CZŁOWIEK TEATRU jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Laureat otrzymał dyplom, lecz bez podpisu ministra.

Teatr im. Słowackiego rozbił na gali bank z nagrodami.

Reklama

Wyróżnienie im. Zygmunta Hübnera ZŁOTY PROLOG 2023, dla twórcy na początku drogi, który w nowatorski, sobie właściwy sposób, realizuje hübnerowskie idee teatru - otrzymała Katarzyna Szyngiera. Jej spektakl „1989”, który jest koprodukcją Teatru im. Słowackiego i Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego pokazuje ludzi Solidarności w konwencji rapowego musicalu. To przebój w Krakowie i na najważniejszych festiwalach.

Nagroda im. Zygmunta Hübnera CZŁOWIEK TEATRU ustanowiona została przez Fundację Teatru Myśli Obywatelskiej im. Zygmunta Hübnera, aby - wyrażane w praktyce twórczej, dydaktycznej oraz pisarskiej idee Patrona - przypominać i propagować. Pomimo oczywistych zmian politycznych, społecznych, estetycznych i obyczajowych, które dokonały się wokół teatru i w nim samym, idee te są wciąż warte pamięci i uwagi – dla dobra teatru, jego twórców i publiczności.

Czytaj więcej Teatr Między wikingami a Morawianami – Mało kto wie, co się działo przed chrztem Polski – mówi Jarosław Murawski, autor prapremiery „966, czyli zmierzch bogów” w Teatrze Fredry w Gnieźnie

Nagroda ma na celu promować ludzi, podejmujących dzieło Zygmunta Hübnera, które realizował jako Dyrektor, Artysta i Autor, zwrócić społeczną uwagę - dyrektorów, urzędników, samorządowców, menadżerów kultury teatralnej - na trud organizowania działań teatralnych w duchu myśli obywatelskiej. A także przywrócić sens pojęciu sukcesu artystycznego i kariery artystycznej, opartych na artyzmie i sztuce, pojętej jako misja społeczna, kształtująca wrażliwość widzów, tworząca społeczną świadomość i tożsamość.

Kapitułę X edycji Nagrody stanowią członkowie Rady Fundacji: Barbara Borys-Damięcka, Ewa Dałkowska, Joanna Hübner – Wojciechowska, Krystyna Janda, Janusz Gajos, Kazimierz Kaczor, Stanisław Radwan, Jacek Sieradzki, Allan Starski, a także laureaci poprzednich edycji Nagrody – Anna Augustynowicz, Małgorzata Bogajewska, Dorota Buchwald, Piotr Cieplak, Jan Englert, Jacek Głomb, Tomasz Rodowicz, Robert Talarczyk.

Krzysztof Głuchowski to aktor, menadżer kultury, dyrektor teatru. Absolwent Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie na Wydziale Aktorskim. Kurator i organizator wystaw, producent teatralny, filmowy i telewizyjny, dystrybutor filmowy, producent festiwali. Pierwszy dyrektor Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki oraz Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha. Współorganizował m.in. międzynarodowy festiwal filmowy Era Nowe Horyzonty w Cieszynie i we Wrocławiu, katowicki Off Festival, Międzynarodowy Festiwal Kina Niezależnego Off Camera Kraków, Międzynarodowy Festiwal Teatralny Boska Komedia. Od 2019 roku prezes Stowarzyszenia im. Stanisława Wyspiańskiego. Od września 2016 roku Dyrektor Naczelny i Artystyczny Teatru im. J. Słowackiego w Krakowie.

Reklama

Katarzyna Szyngiera to zdobywczyni Nagrody Głównej Konfrontacji Młodych m-teatr w Koszalinie i Lauru Konrada na katowickich Interpretacjach. Podejmowała temat stosunków polsko-ukraińskich bez omijania kontrowersyjnych i niechlubnych aspektów tych stosunków m. in. w obsypanym nagrodami spektaklu „Lwów nie oddamy” z Teatru im. Siemaszkowej w Rzeszowie. Wyreżyserowała także kreujący pozytywny mit, rapowany musical „1989”, opowiadający polską historię z lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych.