Finnair lata do Azji tak jak 30 lat temu. Air France wydłużył czas podróży z Paryża do Pekinu o 6 godzin i ląduje po drodze w Seulu. Japoński JAL leci z Tokio na londyńskie Heathrow o 4,5 godziny dłużej, a w przypadku LOT-u podróż z Warszawy do Azji trwa o kilkadziesiąt minut dłużej. To wszystko dlatego, że brak możliwości lotów przez Syberię znacząco zmienił trasy lotów do Azji.