04:43 Rzecznik MSZ Ukrainy zapewnia, że jego kraj nie zamierza wchodzić w posiadanie broni atomowej

Heorhij Tichyj zapewnił we wpisie na platformie X, że Ukraina nie posiada broni atomowej, nie pracuje nad taką bronią i nie zamierza jej pozyskać. To odpowiedź na ujawnienie przez „The Times” dokumentu, z którego wynikało, że mogłoby dojść do ponownego uzbrojenia Ukrainy w broń atomową (Kijów zrzekł się znajdującej się na jego terytorium po rozpadzie ZSRR broni atomowej po uzyskaniu niepodległości), gdyby administracja Donalda Trumpa wstrzymała pomoc wojskową dla Ukrainy.



04:37 Z Rosji i terenów przez nią kontrolowanych udało się sprowadzić na Ukrainę 1 007 dzieci nielegalnie deportowanych i przesiedlonych

Informacje takie przekazała Daria Gierasimczuk, doradczyni prezydenta Ukrainy ds. praw dzieci, na antenie ukraińskiej telewizji. Sprowadzone na terytoria kontrolowane przez Ukrainę dzieci były wcześniej deportowane do Rosji lub przymusowo przesiedlone, albo były zagrożone deportacją i przesiedleniami na terenach ukraińskich kontrolowanych przez Rosję.



04:34 W Charkowie w nocy rozległy się eksplozje

Mer miasta Ihor Terechow poinformował o ataku Rosjan na przedmieścia Charkowa przy użyciu bomb szybujących.



04:29 Mieszkanka obwodu donieckiego skazana na 15 lat więzienia i konfiskatę mienia za współpracę z Rosjanami

SBU informuje, że sąd skazał bezrobotną mieszkankę obwodu donieckiego na 15 lat więzienia i konfiskatę mienia za przekazywanie Rosjanom współrzędnych niezbędnych do przeprowadzania ataków rakietowych na szkoły i przedszkola na terenie obwodu, a także do zbierania informacji na temat pozycji ukraińskich wojsk, w celu przekazywania ich Rosjanom. FSB miało pozyskać kobietę do współpracy w pierwszej fazie wojny przeciw Ukrainie. Dzięki jej pomocy w sierpniu 2022 roku Rosjanie mieli kompletnie zniszczyć jedną ze szkół w obwodzie donieckim.



Zatrzymana przez SBU mieszkanka obwodu donieckiego SBU

04:27 Ukraińska Gwardia Narodowa publikuje nagranie przedstawiające zniszczenie rosyjskiej wyrzutni rakietowej Grad

Udany atak miał miejsce na terenie obwodu ługańskiego.



04:20 Prezydent Korei Płd. nie wyklucza zwiększenia wsparcia wojskowego dla Ukrainy

Yoon Suk Yeol w rozmowie z agencją EFE stwierdził, że Korea Południowa może zwiększyć pomoc wojskową dla Ukrainy, we współpracy ze swoimi sojusznikami, w związku z udziałem żołnierzy Korei Północnej w działaniach zbrojnych Rosji przeciw Ukrainie. Yoon wezwał Pjongjang i Moskwę do zakończenia „nielegalnej współpracy wojskowej” i wycofania północnokoreańskich żołnierzy z terytorium Rosji. Jednocześnie prezydent Korei Południowej przyznał, że jego kraj utrzymuje kanały dyplomatyczne do kontaktów z Rosją.



04:19 Tak wyglądała sytuacja na froncie w 994 dniu wojny

Tak wyglądała sytuacja na froncie w 994 dniu wojny PAP

04:18 Wczorajszą relację z wydarzeń na Ukrainie można znaleźć tutaj: