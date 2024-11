05:52 W nocy Rosjanie strącili 51 ukraińskich dronów

Rosyjska obrona przeciwlotnicza miała strącić 36 dronów nad Krajem Krasnodarskim, trzy nad okupowanym Krymem, dwa nad obwodem biełgorodzkim i 10 nad Morzem Azowskim.



05:49 Na Morzach Czarnym i Azowskim nie ma żadnych rosyjskich okrętów

Informację taką przekazuje Dowództwo Marynarki Wojennej Ukrainy.



05:18 Straż graniczna Ukrainy publikuje nagranie z ataku drona na rosyjski skład amunicji

Dron „Baba Jaga” zaatakował skład amunicji w obwodzie charkowskim.



04:37 Ukraiński wywiad wojskowy publikuje nagrania z ataków dronów na Rosjan

Jak czytamy w opisie żołnierze Głównego Wydziału Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy przeprowadzili udane ataki na rosyjską infrastrukturę komunikacyjną, pojazdy wojskowe, dron-kamikadze został też zdetonowany na rosyjskim polu minowym.



04:35 Wzrosła liczba rannych w wieczornym ataku dronów na Odessę

Jak informuje Ołeh Kiper, gubernator obwodu odeskiego, obecnie wiadomo o ośmiu osobach rannych w rosyjskim ataku. Wśród rannych jest 9-letni chłopiec. Stan jednego z rannych – 22-letniego mężczyzny – określany jest jako poważny.



04:31 Departament Stanu USA zmienia rekomendacje dotyczące podróżowania do zachodnich obwodów Ukrainy

Amerykański Departament Stanu obniżył poziom ostrzeżenia przed podróżowaniem do obwodów wołyńskiego, lwowskiego, zakarpackiego, iwanofrankiwskiego, czerniowieckiego, tarnopolskiego, rówieńskiego, chmielnickiego i żytomierskiego z czwartego (nie podróżuj) do trzeciego (przemyśl swoją podróż). Jest to spowodowane oddaleniem tych obwodów od strefy działań wojennych oraz zwiększonymi możliwościami Ukrainy w zakresie obrony przeciwlotniczej – wyjaśnia Departament Stanu.



04:26 Rosja: Twórca Rosyjskiego Korpusu Ochotniczego skazany in absentia na dożywocie

Sąd wojskowy w Moskwie skazał Denisa Kapustina, twórcę Rosyjskiego Korpusu Ochotniczego, walczącego u boku ukraińskiej armii, oraz czterech innych bojowników Korpusu na dożywocie, w związku z atakiem Korpusu na obwód briański. Wyrok zapadł in absentia.



04:24 W kontrolowanej przez Ukrainę części obwodu donieckiego przebywa ok. 325,6 tys. cywilów

Informacje takie przekazuje Serhij Gonczarow kierujący departamentem obrony cywilnej, mobilizacji i prac obronnych w donieckiej administracji. W miejscowości Kurachowe, w rejonie której toczą się ciężkie walki, przebywa 3 237 cywilów – z danych ukraińskich władz wynika, że są to jedynie osoby dorosłe.



04:20 Które kraje przyjęły najwięcej uchodźców z Ukrainy? (MAPA)

W wyniku rosyjskie agresji Ukrainę opuściła prawie 1/3 mieszkańców.



04:19 Tak wyglądała sytuacja na froncie w 995 dniu wojny

