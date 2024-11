Wybory prezydenta Ukrainy w przyszłym roku? Zełenski miałby z kim przegrać

Według brytyjskiego „The Economist” obecnie politycy w Kijowie mają na ustach dwie daty: 20 stycznia i 25 maja. Pierwsza dotyczy inauguracji Donalda Trumpa, co – według tych doniesień – miałoby doprowadzić do ewentualnych rozmów o zawieszeniu broni oraz zniesienia stanu wojennego w Ukrainie.

Drugą datą miałby być możliwy termin wyborów prezydenckich odroczonych z powodu stanu wojennego (według konstytucji miały się odbyć w marcu 2024 r.). Czy Ukraina jest gotowa do wyborów prezydenckich? Politycy w Kijowie mają co do tego wątpliwości.

Wybory prezydenckie w Ukrainie? Przedstawiciele władz zaprzeczają

–Po zniesieniu stanu wojennego według prawa potrzebujemy co najmniej pół roku na przygotowanie się do wyborów. Najpierw musiałaby powstać odpowiednia ustawa o pierwszych wyborach powojennych. Na razie nie ma nawet wersji roboczej tego dokumentu, omawiane są jakieś bardzo wstępne założenia. Poza tym nie ma pomysłu na to, co robić z milionami wyborców, którzy są za granicą. Nasze placówki dyplomatyczne nie będą w stanie tego zorganizować – mówi „Rzeczpospolitej” dobrze poinformowany rozmówca w obozie rządzącym w Kijowie.

Jak twierdzi nasz rozmówca, gruntownego uporządkowania będzie wymagał też rejestr wyborców pozostających wewnątrz Ukrainy, bo wielu zmieniło adres zamieszkania, uciekając przed najeźdźcą. W szybkie zakończenie wojny nie wierzy.