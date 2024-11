Musimy wzmocnić naszą obronę, posiadać rakiety dalekiego zasięgu i mocne lotnictwo. Ale przecież gwarancje bezpieczeństwa to nie tylko militarne wsparcie Ukrainy. Państwo w połowie zrujnowane, to samo dotyczy gospodarki, bo budżet Ukrainy w stu procentach idzie na wojnę. Resztę otrzymujemy z zagranicy Ołeksij Melnyk, kijowski ekspert z Centrum Razumkowa

– Bardziej realistycznym rozwiązaniem jest wzmocnienie militarne Ukrainy, by zniechęcić agresora do używania siły. Musimy wzmocnić naszą obronę, posiadać rakiety dalekiego zasięgu i mocne lotnictwo. Ale przecież gwarancje bezpieczeństwa to nie tylko militarne wsparcie Ukrainy. Państwo w połowie zrujnowane, to samo dotyczy gospodarki, bo budżet Ukrainy w stu procentach idzie na wojnę. Resztę otrzymujemy z zagranicy. Nawet gdybyśmy całkiem wykorzenili korupcję, jedynie długoterminowe wsparcie finansowe Zachodu pomogłoby nam istnieć i się rozwijać – dodaje Melnyk.

Jakich gwarancji bezpieczeństwa Zachód udzieli Ukrainie?

– Chodzi o dostawę broni dla Ukrainy, ale jest to też kwestia różnych możliwych instalacji. Czy Ukraina otrzyma coś więcej niż tylko uzbrojenie? Na to pytanie muszą odpowiedzieć przywódcy zachodnich państw – mówi „Rzeczpospolitej” gen. Bogusław Pacek, dyrektor Muzeum Wojska Polskiego, w przeszłości m.in. komendant rektor Akademii Obrony Narodowej i asystent szefa Sztabu Generalnego ds. Wojsk Lądowych i Wojsk Specjalnych.

To muszą być realne gwarancje bezpieczeństwa państw zachodnich, które już nie pozwolą Rosji napaść na Ukrainę Gen. Bogusław Pacek, dyrektor Muzeum Wojska Polskiego

– Jakich narzędzi musi użyć świat zachodni, a przede wszystkim Stany Zjednoczone w mocnym sparingu z Rosją, ale też stojącymi za nią Chinami, Koreą Północną i Iranem, by zapewnić Ukrainie członkostwo w NATO w możliwej do przewidzenia przyszłości? Dzisiaj nie znam odpowiedzi na to pytanie. To muszą być realne gwarancje bezpieczeństwa państw zachodnich, które już nie pozwolą Rosji napaść na Ukrainę – dodaje.