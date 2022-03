M.Baran: wyjście z rosyjskiego biznesu to jedyna możliwa opcja

W ostatnim czasie mamy wiele przykładów, że wśród wspólników, którzy do tej pory działali zgodnie mogą pojawić się tak daleko idące różnice co do reprezentowanych wartości, że współpraca okaże się niemożliwa. I nie mówimy o tym, że współpraca z powodu sankcji może się okazać operacyjnie niemożliwa a o sytuacji, gdy wspólnicy tak różnią się wyznawanymi wartościami, że nie da się kontynuować współpracy – mówił w programie „Rzecz o prawie” Mateusz Baran, partner w Crido Legal.