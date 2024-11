Ukraiński politolog: Trump zainicjuje negocjacje. Będą trudne i długie

Czytaj więcej Dyplomacja Rosja przedstawia warunki Zachodowi. Jeden dotyczy m.in. Polski Rosja przedstawiła w piątek szereg gwarancji bezpieczeństwa, jakich domaga się od Zachodu - w tym obietnicę rezygnacji z jakiejkolwiek aktywności wojskowej państw Zachodu na Ukrainie i we wschodniej Europie oraz zobowiązanie, by NATO zrezygnowało z dalszego rozszerzania się.

Poza tym Kreml domaga się tzw. denazifikacji, a niedawno media opublikowały warunki Rosji stawiane na początku wojny. Chcieli zmieniać nasze prawo, wycofywać ustawę o dekomunizacji, domagali też, by rosyjski otrzymał status języka państwowego. Ukraina na to nigdy nie pójdzie. Większość warunków Putina dla Ukrainy będzie nie do przyjęcia. Dlatego negocjacje będą trudne i długie. Dopuszczam jednak, że w kwestii rezygnacji z dążeń do NATO możemy szukać kompromisu, bo nie będziemy mieli wyboru. Trudnym pytaniem będzie utworzenie strefy zdemilitaryzowanej. Jeżeli miałaby obejmować np. 50 km od linii frontu, to nie może dotyczyć strategicznych dla Ukrainy obiektów. Bo w tę strefę trafia np. Charków i Chersoń, a przecież muszą zostać obronione. Gdyby strefa była szersza, to sięgałaby Krymu. Nie wiadomo też co z Zaporoską Elektrownię Atomową. Będzie wiele trudnych tematów.

A jaka siła zagwarantuje przestrzeganie zawieszenia broni w strefie zdemilitaryzowanej?

Otóż to. To jedno z najważniejszych pytań, na które nie mamy odpowiedzi. Taką rolę mogłaby pełnić jedynie ONZ. Wątpię, by to znów powierzono obserwatorom OBWE (znajdowali się w Donbasie po wybuchu wojny w 2014 roku-red.), których działaniami Ukraińcy mocno się rozczarowali. Ale w ONZ musiałaby być na ten temat zgoda. Powstałoby też pytanie finansowania tego przedsięwzięcia oraz ilości ludzi, których trzeba byłoby rozstawić na tak dużym odcinku. To pokazuje, jak trudne będzie do uzgodnienie nawet zawieszenie broni i utworzenie strefy zdemilitaryzowanej. Nie wspominając już o pozostałych tematach negocjacji. Ważne będzie też stanowisko Chin i Indii. Myślę, że będzie to temat rozmów podczas spotkania G20 w Brazylii.

Europa byłaby w stanie zastąpić płynące z USA wsparcie, gdyby Waszyngton postanowił zatrzymać pomoc dla Ukrainy?