Kim Dzong Un miał podkreślić, że drony są coraz szerzej używane w działaniach militarnych na całym świecie i są stosowane z „sukcesami w dużych i małych konfliktach”.



Drony-kamikadze są względnie tanie w produkcji, zwłaszcza w zestawieniu z kosztami pocisków do nowoczesnych zestawów przeciwlotniczych. Drony takie nadlatują nad cel w większych grupach, co zwiększa szanse na to, że przynajmniej część przedrze się przez obronę przeciwlotniczą. Ponadto mogą one wiązać obronę przeciwlotniczą ułatwiając jej przełamanie przez inne środki napadu powietrznego, np. pociski manewrujące.



Kim Dzong Un stwierdził, że Korea Północna musi „tak szybko, jak to możliwe” rozpocząć masową produkcję broni tego typu.



Informacja na ten temat pojawiła się w momencie, gdy Zachód jest coraz bardziej zaniepokojony pogłębiającą się współpracą wojskową Korei Północnej i Rosji. Korea Północna od jesieni 2023 roku ma dostarczać Rosji amunicję artyleryjską i pociski balistyczne, w zamian za co ma otrzymywać od Rosji wsparcie techniczne m.in. w zakresie rozwoju przemysłu kosmicznego. W ostatnim czasie w Rosji miało pojawić się kilka, albo nawet kilkanaście tysięcy żołnierzy z Korei Północnej, którzy mają wziąć udział w walkach przeciw Ukrainie (niektórzy z nich już mieli zostać skierowani do prowadzenia działań militarnych przeciw Ukraińcom w obwodzie kurskim). Korea Południowa obawia się, że Pjongjang skorzysta na tym zdobywając doświadczenia z prowadzenia działań bojowych na współczesnym polu walki.



Do testu drona-kamikadze w Korei Północnej doszło dwa dni po tym, gdy Pjongjang ratyfikował umowę o partnerstwie strategicznym z Rosją, której częścią jest pakt obronny. Umowa została podpisana w czerwcu w czasie wizyty Władimira Putina w Pjongjangu. Kim Dzong Un mówił wówczas nawet o sojuszu z Rosją, ale Władimir Putin nie użył tego słowa.