Szef rosyjskiej dyplomacji przekonywał, że słowa Donalda Trumpa o zakończeniu wojny na Ukrainie w 24 godziny nie są warte uwagi. Trump mówił o tym w czasie kampanii wyborczej twierdząc, że jest w stanie doprowadzić do szybkiego zakończenia wojny po telefonach do Wołodymyra Zełenskiego i Władimira Putina. Nigdy jednak nie przedstawił szczegółów swojego planu na szybkie zakończenie trwającego od niemal trzech lat konfliktu zbrojnego.



Siergiej Ławrow: Ci, którzy mówią o szybkim zakończeniu wojny na Ukrainie, o jednym zapominają

- Nie będę o tym rozmawiał, nie chcę się tym zajmować - mówił Ławrow odnosząc się do słów Trumpa.



- To co proponują osoby, próbujące zaprezentować się jako radykalnie zmieniające swoje stanowiska i chcące zakończyć wojnę, to wciąż mówienie o tym, by „oprzeć się o linię frontu”, „zawrzeć rozejm na 10 lat”, „potem zobaczymy”. Ale to są te same porozumienia mińskie, tylko w nowym opakowaniu. Nawet gorsze. Porozumienia mińskie były ostateczne – stwierdził Ławrow nawiązując do umów podpisanych w Mińsku 5 września 2014 i 12 lutego 2015, które miały zakończyć konflikt w Donbasie.