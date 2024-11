Najbogatszy kawaler Rosji wyprzedaje ostatnie aktywa

Według „Kommersanta” Prochorow wystawił bank na sprzedaż latem 2021 roku, a potencjalnym nabywcą był państwowy Sovcombank. Do transakcji jednak nie doszło, a sam bank – jako jeden z pierwszych po inwazji na Ukrainę – został objęty zachodnimi sankcjami.

Według „Forbesa” z 11 mld dolarów majątku Prochorowa, około 9 mld dol. stanowi gotówka.

Skandale i polityka Michaiła Prochorowa

W styczniu 2007 r w Courchevel (Francja) francuska policja aresztowała Michaiła Prochorowa na 4 dni w związku z podejrzeniem udziału w organizowaniu międzynarodowej sieci prostytucji. Francuska policja podejrzewała, że ​​Prochorow dostarczył kobiety dla swoich bogatych przyjaciół; Sam Prochorow powiedział śledczym, że przyprowadzał kobiety, ponieważ „uwielbia towarzystwo mądrych, pięknych i młodych towarzyszek”. Ostatecznie francuski sąd umorzył postępowanie.

W 2010 r Prochorow – fan koszykówki, kupił udziały klubu NBA New Jersey Nets. Amerykański demokratyczny kongresman z New Jersey i członek Komisji Budżetowej Izby Reprezentantów USA, Bill Pascrell, zażądał od rządu dochodzenia sprawie powiązania interesów biznesowych Prochorowa w Zimbabwe z reżimem Roberta Mugabe. Rosjanie zaprzeczyli tym powiązaniom.

Prochorow jest założycielem nieistniejącej już partii o nazwie – Platforma Obywatelska (Grażdanskaja Płatforma), były też szefem partii Słuszna Sprawa (czerwiec-wrzesień 2011). Uczestnik wyborów prezydenckich 4 marca 2012 r., w których zajął 3. miejsce (2. w Moskwie, Petersburgu i Jekaterynburgu). Wynik był zaskoczeniem.

W 2018 r. Aleksiej Nawalny oskarżył Prochorowa o zakupi wili w Toskanii od ówczesnego rosyjskiego wicepremiera, po zawyżonej trzykrotnie cenie. Miała to być forma łapówki. Prochorow pozwał Nawalnego i rosyjski sąd skazał opozycjonistę.