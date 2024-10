04:45 Gdzie znajdują się bazy wojskowe Federacji Rosyjskiej na okupowanym Krymie? (MAPA)

04:40 Andrij Sybiha: Rosja atakuje ukraińskie porty, naraża miliony ludzi na świecie na głód

Szef MSZ Ukrainy, Andrij Sybiha, komentując rosyjskie ataki na ukraińskie porty, w których, w ostatnich dniach, uszkodzone zostały dwa cywilne statki towarowe, oskarżył Rosję o stosowanie „celowej, terrorystycznej taktyki”. Sybiha dodał, że Rosja chce w ten sposób „osłabić gospodarkę Ukrainy” oraz „narazić miliony ludzi na całym świecie na ryzyko głodu”.



04:38 W nocy Ukraina odpiera atak rosyjskich dronów

Drony-kamikadze pojawiły się nad południową, wschodnią i środkowo-zachodnią Ukrainą.



04:33 Ukraiński polityk w Brukseli: Ukraina może dołączyć do NATO zanim zostanie członkiem UE

Ołeksandr Kornijenko, zastępca przewodniczącego Rady Najwyższej (parlamentu) Ukrainy, w czasie organizowanego przez think tank Centrum Europejskiej Polityki w Brukseli „geopolitycznego dialogu”, mówił, że jest możliwe, iż Ukraina zostanie członkiem NATO zanim zostanie przyjęta do UE. - Nie chciałbym wcielać się w niewdzięczną rolę Kasandry. Ale spodziewam się, że zostaniemy członkiem NATO wcześniej, niż członkami UE. Jest to związane z określonymi tradycjami dotyczącymi rozszerzenia UE – mówił Kornijenko. Proces negocjacji akcesyjnych państwa kandydata do członkostwa w UE trwa zazwyczaj kilkanaście lat.



04:28 Władimir Putin weźmie we wtorek udział w spotkaniu przywódców Wspólnoty Niepodległych Państw w Moskwie

Tematem spotkania będzie m.in. wymiana opinii na temat współpracy w ramach WNP oraz kwestia przewodniczenia Wspólnocie przez Tadżykistan w 2025 roku. Na marginesie szczytu Putin spotka się z prezydentem Azerbejdżanu, Ilhamem Alijewem i premierem Armenii, Nikolem Paszynianem.



04:25 Biuro Dyrektora Wywiadu Narodowego USA: Rosja próbuje mieszać się w nasze wybory

Przedstawiciel biura Dyrektora Wywiadu Narodowego USA oświadczył, że „Rosja, Chiny, Kuba i Iran” zintensyfikowały „próby mieszania się” w przebieg wyborów prezydenckich i wyborów do Kongresu w USA. Rosja ma działać w kierunku „osłabiania poparcia dla kandydatów do Kongresu, którzy opowiadają się za pomocą dla Ukrainy”. CNN podaje też, że „wywiad USA sugeruje, że Rosja po raz kolejny stara się wesprzeć kandydaturę (Donalda) Trumpa”.



04:22 Tak wyglądała sytuacja na froncie 7 października

