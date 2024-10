Walki w Donbasie: Rosjanie weszli do kolejnego miasta

Rosjanie prowadzą ofensywę w kierunku Torećka od sierpnia. W tym czasie zajmowali kolejne wsie na drodze do miasta, wykorzystując do ataku głównie piechotę, wspieraną przez lotnictwo wykorzystujące do ataków na ukraińskie pozycje bomby kierowane.



Ostatnie miesiące to okres powolnego wycofywania się ukraińskiej armii w Donbasie. Niespodziewana ofensywa Ukrainy w rosyjskim obwodzie kurskim miała spowolnić nieco tempo rosyjskiego natarcia na wschodzie, ale go nie powstrzymała, ponieważ Rosjanie przerzucili do obwodu kurskiego siły z innych odcinków frontu.



Jakie zagrożenie stanowi dla ukraińskiej armii utrata Torećka?

Zajęcie Torećka przybliży Rosję do osiągnięcia jednego z celów, z którym przystąpiła do wojny przeciw Ukrainie – zajęcia całego terytorium Donbasu, na terenie którego istnieją dwie separatystyczne, samozwańcze, nieuznawane przez społeczność międzynarodową republiki – Doniecka i Ługańska – które Rosja w 2022 roku nielegalnie anektowała. Republiki te, jeszcze przed aneksją, rościły sobie prawo do całego terytorium obwodów donieckiego i ługańskiego.



Zajęcie położonego na wzgórzu Torećka umożliwi Rosjanom zagrożenie kluczowym szlakom logistycznym, które łączą zaplecze ukraińskiego frontu ze strefą działań wojennych. Zagrożona będzie m.in. droga Pokrowsk-Konstantynówka.



Od momentu nieudanej ofensywy Rosji w kierunku Kijowa, w pierwszej fazie wojny, front wschodni na Ukrainie jest areną najcięższych walk toczących się między Rosjanami a Ukraińcami. To tu rozegrała się m.in. bitwa o Bachmut uważana za największą bitwę piechoty w Europie od zakończenia II wojny światowej.