Ukraina otrzyma od Francji samoloty Mirage 2000. Minister obrony ujawnił termin

- Naszym celem jest wyposażenie tych maszyn w systemy walki powietrze-ziemia, a także wzmocnienie pokładowych systemów walki elektronicznej - oświadczył. - Natomiast najważniejsze jest szkolenie pilotów i mechaników, które jest prowadzone w Nancy - dodał. Z bieżących doniesień wynika, że we wrześniu Ukraińcy zakończyli ćwiczenia na samolotach Alpha Jet, by rozpocząć naukę pilotażu docelowych maszyn.

Dassault Mirage 2000 to francuski samolot myśliwski i myśliwsko-szturmowy, którego projektowanie rozpoczęło się w latach 70. ubiegłego wieku. Prototyp maszyny został oblatany 46 lat temu. Pierwsze dostawy samolotów Mirage dla francuskiego wojska rozpoczęły się w 1983 r., a rok później sformowano pierwszą eskadrę.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Walki w Donbasie: Rosjanie weszli do kolejnego miasta Niespełna tydzień po wycofaniu się Ukraińców z Wuhłedaru, który był bastionem ukraińskiej armii od początku wojny, rosyjska armia pojawiła się na przedmieściach innego miasta w Donbasie, Torećka (do 2016 roku miasto nazywało się Dzierżyńsk).

Ukraina ma otrzymać unowocześnione samoloty. Jak podały francuskie władze, prace modernizacyjne prowadzone są w Cazaux na południu Francji. Myśliwce dla Sił Powietrznych Ukrainy są wyposażone w tzw. szklany kokpit, co znaczy, że wskaźniki mechaniczno-analogowe są w nich zastąpione cyfrowymi wskaźnikami oraz wyświetlaczami. Samoloty Mirage dla Ukrainy są też zdolne do przenoszenia zasobników celowniczych i wyposażone w nowe radiolokatory oraz komputery pokładowe. Dodatkowe wyposażenie ma zwiększyć skuteczność myśliwców w atakowaniu celów naziemnych oraz zdolność do przetrwania na współczesnym polu walki.

Ukraina otrzymała pierwsze F-16

Mirage 2000 to nie pierwsze zagraniczne samoloty, które otrzymają ukraińskie Siły Powietrzne po tym, jak w lutym 2022 r. Rosja rozpoczęła inwazję na Ukrainę. Polska przekazała Ukrainie myśliwce MiG-29. Niedawno prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zwrócił się o kolejne maszyny tego typu mówiąc, że "pewne rzeczy w Polsce zostały".